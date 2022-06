Mira lo enorme que está Carlota la hija menor de Chiquinquirá Delgado y ¡es idéntica a su papá! La hermosa niña ya tiene 12 años y sin duda heredó el porte y el buen gusto de su mamá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que nació, Carlota la hija de los presentadores venezolanos Chiquinquirá Delgado y Daniel Sarcos, ha estado en el ojo público. Y es que sus famosos papás tienen muchísimos fanáticos que siguen sus pasos y están pendientes de todo lo que pasa en sus vidas. Es por eso que siempre han estado al tanto del desarrollo y crecimiento de la pequeña, al igual que del de los otros hijos que ambos tienen con diferentes parejas. Desde muy pequeña, la niña ha acompañado a su mamá a los viajes más espectaculares en países como México, Dubai y Francia, e incluso, se pasó una temporada con ella en la ciudad de Madrid, España. También, ha disfrutado de maravillosas aventuras junto a su mamá y su hermana mayor, Mariela Dávila. Eso sí, con su papá y su hermanito menor, también ha pasado momentos maravillosos. De hecho, con ellos, hace poco, se fue a Walt Disney World. Carlota ya tiene 12 años y poco a poco se va convirtiendo en una jovencita frente a nuestros ojos y no cualquier jovencita, sino una muy hermosa que se parece muchísimo a su papá. Carlota tiene los labios del conductor, al igual que su nariz y su sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Carlota hija de Chiquinquira Delgado Credit: Instagram Eso sí, también tiene la hermosa cabellera de su mamá y sin duda alguna, el porte y la elegancia. Además, heredó su gusto por la moda y por los viajes. De hecho, en este momento, madre e hija están disfrutando de unas fabulosas vacaciones en París y en precisamente en esas fotos dónde se puede apreciar con más claridad lo grande y bella que está. Sin duda, Carlota está en camino a convertirse en una de las jovencitas más bellas. ¿Será que quiere trabajar en televisión al igual que sus papás? Eso está por verse.

