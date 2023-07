Chiqui Delgado fabulosa en Madrid con este impactante traje rojo ¡y te encantará el precio! La guapa venezolana conquista la capital española y desafía el calor veraniego con su sensual estilo y este modelito, sencillo pero muy vistoso, y con un precio fabuloso Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiqui rojo 1 Credit: Instagram Chiquinquira Delgado "Derretidas del calor y buscando fresquito", así titula en Instagram Chiqui Delgado una preciosa serie de fotos por las calles de Madrid, en la que disfruta sus vacaciones luciendo radiante y perfecta para un día veraniego. Para salir a desafiar el calor en la capital española, la empresaria e ícono de la moda nos demostró una vez más que para lucir y sentirse fantástica no es necesario gastar una fortuna. Chiqui red dress 3 Credit: Instagram Chiqui Delgado Al compartir los detalles de su vestido rojo tipo slip dress, una propuesta de líneas simples pero con una caída fabulosa, la venezolana hizo referencia a la firma de moda H&M como creadora de este modelito con el que evitó derretirse de calor pero más bien derritió a sus seguidores en las redes sociales. Inmediatamente nos pusimos en la tarea de buscarlo en la página web de la marca y aunque ya no encontramos la misma referencia, descubrimos esta alternativa, igual de espléndida, que puede hacerte lucir también divina este verano y que cuesta solamente $49.99. hm.com HM red slip dress Credit: H&M Como se ve en las fotos, la espalda del traje es preciosa con un par de delgados tirantes que se cruzan para dejarla al descubierto de manera muy sensual. chiqui red dress bck Credit: Instagram Chiqui Delgado Chiqui combinó su look con un bolso de piel rojo de la prestigiosa casa de moda española Loewe y sandalias de tacón alto en tono nude que se entrelazan con finas tiras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus fanáticos no sólo adoraron y adularon su look, su figura y belleza, algunos también se preocuparon por ella por estar afuera en pleno sol y con las altas temperaturas madrileñas. Algunos le advierten: "Con ese calor en Madrid es mejor salir después de las 19h". Chiqui red dress 4 Credit: Instagram Chiqui Delgado Y ella, siempre sonriente y deslumbrante continúa su gira de verano por Europa sorprendiéndonos a diario con su estilo. ¡Aquí seguimos pendientes de su próximo destino y su próximo look!

