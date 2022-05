El look del dia - mayo 18, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Eva Longoria, Chiquinquirá Delgado y Karina Banda son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Andrea Legarreta Andrea legarreta, look del dia Credit: Instagram/Andrea Legarreta Regia lució la presentadora mexicana con este vestido negro maxi. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Cynthia Urías Cynthia Urias, look del dia Credit: Instagram/Cynthia Urías La presentadora mexicana llegó a los estudios de Cuéntamelo ya (Las Estrellas), con este sexy minivestido con estampado animal. 2 de 9 Ver Todo Chiquinquirá Delgado Chiquinquira Delgado, look del dia Credit: Instagram/Chiquinquirá Delgado Con este ceñido vestido negro midi con cutouts, llegó la presentadora a la presentación, en Nueva York, de la nueva programación de Univision y Televisa. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Eva Longoria Eva Longoria, look del dia Credit: 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz acaparó todas las miradas en Cannes con este fabuloso conjunto naranja de culottes y chaqueta, que complementó con un corsé crema y sandalias atadas al tobillo. 4 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo, look del dia Credit: Instagram/Galilea Montijo Vimos a la presentadora disfrutando de la ciudad de Nueva York con este ceñido vestido negro. 5 de 9 Ver Todo Jennifer Hudson Jennifer Hudson, look del dia Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Warner Bros. Discovery La cantante llegó a una velada con este moderno conjunto blanco de pantalón y chaqueta con plumas. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Khloé Kardashian Khloe Kardashian, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la socialité luciendo muy sexy con este ceñido minivestido azul con los hombros al descubierto. 7 de 9 Ver Todo Jessica Alba Jessica Alba, look del dia Credit: 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y empresaria llegó a la presentación, en Nueva York, de la nueva colección de su compañía Honest Beauty, ataviada con este look de falda midi color camello, top crema con negro con cuello halter y moderno bolso. 8 de 9 Ver Todo Karina Banda Karina Banda, el look del dia Credit: Instagram/Karina Banda Como toda una boss lady lució la presentadora con este conjunto naranja, que complementó con un top fucsia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

