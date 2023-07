Chiquinquirá Delgado derrite nuevamente las redes desde Grecia en traje de baño La escultural presentadora venezolana irradia sensualidad y alegría en sus vacaciones en Mykonos con este vistoso bañador a rayas, ¡copia su look por menos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquinquirá Delgado continúa su gira de verano por Europa deleitándonos con las hermosas fotos de paisajes soñados y por supuesto con sus fabulosos looks. La última parada en este envidiable recorrido han sido las islas griegas, en particular Mykonos, desde donde ha compartido imágenes preciosas desde un hermoso hotel con vista al mar Egeo y sus azules aguas. En su más reciente post en Instagram la presentadora luce su tremenda silueta en un bañador estampado a rayas de la marca Missoni. Como experta en cuestiones de moda y estilo, sabe que las líneas verticales son una alternativa ideal para estilizar la figura, un recurso que celebramos y recomendamos para todas las que estamos interesadas en presumir nuestro cuerpo este verano. En la imagen Chuiqui se ve saltando suspendida en el aire, en plena pose de bailarina en donde su actitud expresa toda su alegría y el privilegio de estar disfrutando en este lugar del mundo. "Mar + familia + amigos = Felicidad", escribe Chiqui bajo la foto, "¿Qué los hace felices"?. En cuestión de minutos su publicación superó los miles de "me gusta" con comentarios elogiando su figura y también contestando su pregunta sobre la felicidad. "Es bella hasta su sombra", le dice algún admirador, mientras que otros le responden que definitivamente los verdaderos tesoros de la vida se basan en el amor de la familia y las buenas amistades. La mamá de María Elena y Carlota se encuentra de gira con sus hijas y un selecto grupo de amigos y ha reservado últimos estos días para disfrutar del sol y el mar en las islas griegas. En sus historias comparte videos desde la terraza del maravilloso hotel en Mykonos donde se encuentra con sus seres queridos mostrando instantes mágicos desde en amanecer hasta el anochecer. Myconos paisajes Credit: Instagram stories Chiquis En días pasados a su estancia en Grecia vimos tambieen a Chiquis marcando tendencia en Madrid en una preciosa serie de fotos por las calles de la capital española en la que luce radiante y perfecta para un día veraniego vestida de rojo. Igualmente la vimos en Copenhaguen, maravillada con la arquitectura y refinamiento de la capital holandesa con otro atuendo fabuloso y un infalible blazer blanco. Antes de que termine el verano, si estás interesada en un look similar al de Chiquis para presumir tu cuerpo con un bañador a rayas inspirado en el modelo de Missoni para disfrutar de la playa, te presentamos esta alternativa con un precio muy atractivo para que te inspires. Zigzag One-Piece Swimsuit. $145. goodfangsm.life Missoni inspo bathing suit Credit: Goodfangs/Chiqui Delgado Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Le deseamos a Chiquis, familia y amigos unas maravillosas vacaciones den el paseo si hieroglyphs vino bien lo define y por supuesto quedamos atentas a más de sus maravillosas propuestas de moda.

