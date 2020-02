Entérate cómo Chiquinquirá Delgado elige la ropa que usa en Mira quién baila All Stars By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Cada semana Mira quien baila All Stars nos entretiene con las increíbles rutinas de baile que realizan los famosos. Lamentablemente este domingo es la última gala de la competencia y aunque vamos a extrañar los bailes, lo que realmente no queremos dejar de ver son los espectaculares vestidos con los que cada domingo nos sorprendía Chiquinquirá Delgado. Y es que la presentadora venezolana es una de las mejor vestidas de la televisión y eso se nota. Durante todas las galas del programa, que llega a su fina este domingo, Delgado nos cautivó con los looks de belleza que lucía y también con los dos espectaculares trajes que llevaba en cada gala. Pero ¿cómo es elige la presentadora sus atuendos? Como queríamos enterarnos de todo nos metimos a su camerino dónde además de ver cómo la maquillaban, también tuvimos la oportunidad de hablar con su estilista Gaby Rouge para que nos contara el proceso de elegir las piezas para el show. Image zoom Image zoom Mezcalent Image zoom Image zoom “Lo que nos gusta es buscar cosas de show. Mira quién baila se presta para divertirse un poquito más con los looks y creo que cada vez le atinamos”, cuenta la estilista. “Nos encanta el brillo. A Chiqui le fascina el brillo y se ve luce espectacular. [Piezas] con cortes asimétricos, cuellos altos”. Si te quieres enterar de cómo la presentadora describe su estilo y de esas piezas que más le gustan a la hora de salir en televisión o caminar por una alfombra, no te pierdas el video que se encuentra al inicio del artículo. Advertisement

