El look del día - agosto 29, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería El look del día Credit: Instagram Clarissa Molina, Sofía Vergara y Chiquibaby son algunas de las famosas que forman parte del look del día. ¡Échale un vistazo a sus atuendos y elige tu favorita! Empezar galería Aitana Look del día Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La cantante española presentó su nuevo trabajo en México con este conjunto satinado de color gris, con pantalón u chaqueta con cremallera, que combinó con zapatos de gran plataforma. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Look del día Credit: Instagram La conductora posó con este traje negro de BCBG Max Azria, con pantalón estilo palazzo y chaqueta cruzada con detalles dorados. 2 de 8 Ver Todo Becky G Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Por las calles de Nueva York, la cantante paseó ataviada con est pantalón de estilo deportivo de color gris, con un suéter metido por dentro y un bolsito de mano. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Look del día Credit: Instagram ¡Es el mundo rosa de Chiquibaby! La conductora ha demostrado en numerosas ocasiones que este color le sienta fenomenal como con este vestido ceñido, estilo corsé, de original escote, que acompañó con zapatos de plataforma. 4 de 8 Ver Todo Sofía Vergara Look del día Credit: Backgrid/The Grosby Group Para salir de compras con su hermana, la actriz colombiana eligió un pantalón ancho de color piedra y tenis, un top básico color azul marino y una cartera acolchada. 5 de 8 Ver Todo Clarissa Molina Look del día Credit: Instagram Muy sensual, la reportera eligió este enterizo azul marino con cremallera, mangas abullonadas y cinturón, para ir a trabajar. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jessica Carrillo Look del día En el plató de Al rojo vivo, la presentadora posó para las redes con este vestido azul real, con escote cruzado y cintura marcada, que acompañó de tacones peep-toe en rosa chicle. 7 de 8 Ver Todo Hailey Bieber Look del día Credit: Raymond Hall/GC Images La modelo siempre crea tendencia con sus apuestas en moda y belleza y esta vez no fue menos con su "strawberry look". Además de en su maquillaje, la esposa de Justin Bieber apostó todo al rojo con un minivestido palabra de honor, sandalias y bolso del mismo color. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El look del día - agosto 29, 2023

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.