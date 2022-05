Este es el tratamiento estético que ha ayudado a Chiquibaby a recuperar su figura en ocho meses ¿Cómo recuperó Chiquibaby su figura tras convertirse en madre? La copresentadora de Hoy día (Telemundo) lo contó todo en exclusiva Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así como grita a los cuatro vientos que ser madre de Capriblú la llenó de felicidad, Chiquibaby también presume que en ocho meses recuperó la figura que tenía antes de embarazarse. "Creo que he sido muy afortunada porque [he recobrado] mi figura", dice la mexicana cuyo nombre de pila es Stephanie Himonidis. "Aún siento que no estoy en dónde quiero estar, pero he sido muy afortunada". Vaya que lo ha sido. A diferencia de otras madres, la periodista rebajó bastantes libras los primeros tres meses de vida de Capri. "Yo creo que me faltan como cinco libras [nada más]", dijo Chiqui, quien está consciente de que para lograrlo hace falta más que hacer una dieta. "Me hace falta hacer más ejercicio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sin embargo, su ajetreada agenda entre Hoy…, su programa de radio y sus tareas como mamá no le permiten estirar el día para lograr su cometido. "No tengo mucho tiempo para hacerlo [el ejercicio]", dice. STEPHANIE HIMONIDIS "chiquibaby" Credit: Instagram/@chiquibabyla Eso y también someterse a uno que otro tratamiento estético. "Obviamente los masajes me ayudan mucho", confiesa. "Los masajes para los líquidos, masajes linfáticos y para moldear [mi cuerpo] me han ayudado bastante. Ahí vamos". "[La verdad], como de todo pero en porciones más pequeñas, eso me ha ayudado mucho. Creo que ahora me tengo que amarrar más la tripa y hacer más ejercicio para notar un cambio más drástico y ponerme más guapa para el verano".

