Chiquibaby se une a la tendencia "Barbiecore" con este look fucsia La presentadora está más en forma que nunca tras su rutina de ejercicios con Adamari López. ¡Aquí la prueba! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Esta primavera, una de las tendencias que más están usando las famosas es el "Barbiecore". Desde looks inspirados en las famosas muñecas hasta atuendos monocromáticos fucsia, este estilo está más de moda que nunca y Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, nos acaba de mostrar cómo luce la tendencia. En un reel que compartió en su página de Instagram, vemos a la presentadora dando lección de estilo con un chaleco ajustado de escote sensual con una falda a juego. ¿Quieres conseguir el atuendo para tu propio guardarropa? Chiquibaby reveló que el set es de Rosé Concept, un boutique de Miami. Completó el look con unos pendientes verdes para darle un toque de otro color vivo. Chiquibaby, fucsia Credit: IG/Chiquibaby Por supuesto, su look de belleza estuvo igualmente maravilloso. La mamá de Capri Blu confió en las habilidades de la maquillista Leticia Balbuena Fernandez para darle un toque rosa a sus ojos y a sus labios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora que Chiquibaby y Adamari López están fuera del programa matutino Hoy Día (Telemundo), las amigas están entrenando juntas en una clase de ejercicio en el gimnasio YouFit. Obviamente, las sesiones han merecido la pena porque las dos están más guapas que nunca.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiquibaby se une a la tendencia "Barbiecore" con este look fucsia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.