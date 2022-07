Este el truco de Chiquibaby para lucir unas cejas espectaculares La presentadora de televisión mostró paso a paso lo que hace para lograr una mirada elegante, sofisticada y sensual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lograr definir tus cejas para tener el equilibrio perfecto en tu expresión y el maquillaje, puede ser un reto. La presentadora de televisión Chiquibaby reveló cuál es su secreto para tenerlas perfectamente definidas y bonitas. La co-conductora del programa de televisión Hoy día (Telemundo) compartió en sus historias de Instagram una serie de videos durante su visita a un salón de belleza en los que muestra su rutina para cuidar y arreglar sus cejas, tras meses sin tocarlas. El primer paso es diseñar la forma y el grosor de las cejas, luego la depilar con cera. En cuanto a la coloración Stephanie Himonidis usó la henna, que es un tinte vegetal y natural libre de agentes químicos y que proporcionan más textura y visualmente da la sensación de más volumen. Además, este tipo de colorante fortalece el crecimiento de las cejas y aporta brillo. "Esto que me acabo de poner es la henna que es como un tinte que le ponen a la ceja para verte como maquillada, pero obviamente no queda así de oscuro. Me lo van a dejar un ratito más, me lo quitan y ya. Me gusta mucho, te dura como 2 semanas y media", dijo Chiquibaby en el clip en medio del tratamiento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cejas de Adamari López Credit: Instagram Adamari López también estuvo presente en el salón y aprovechó para hacerse un tratamiento para las cejas conocido como tinte híbrido el cual es una combinación de la técnica del sombreado y el microblading. Se utiliza el microblading para rellenar las imperfecciones de la ceja y luego el sombreado para darle la apariencia de estar maquillada. ¡Qué bellas quedaron!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este el truco de Chiquibaby para lucir unas cejas espectaculares

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.