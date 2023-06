Chiquibaby muestra la tendencia del verano con esta propuesta espectacular ¡Qué guapa! La presentadora dio lección de estilo con este look lila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiquibaby, look lila Credit: IG/Chiquibaby Desde que regresó a Univisión, Stephanie Himonidis no deja de impresionarnos con sus looks. Mejor conocida como Chiquibaby, la presentadora mexicana se está destacando en las redes y en la televisión como una de las estrellas que siempre marca tendencia con sus atuendos y el último que acaba de compartir está perfecto para el verano. Para un día de prensa promocionando su programa de radio, El show de Chiquibaby, la mamá de Capri Blu optó por el lila, maravillándonos con un conjunto monocromático que queremos para nuestros propios guardarropas. Chiquibaby, look lila Credit: IG/Chiquibaby De top, contó con un diseño escultural en forma de rosa creado con tul. Complementó esta prenda con unos pantalones anchos a juego del mismo tono. Este color lila es que los más populares para la temporada entre las estrellas y el tono se ha hecho conocer como "lavanda digital", ya que le da un toque moderno a cualquier look. Adamari López, Francisca, Alejandra Espinoza y hasta Carlos Adyan ya han vestido el color, así que estamos seguras que lo vamos a ver por todas partes. Por supuesto, el maquillaje de Chiquibaby estuvo tan espectacular como su atuendo gracias a los productos de Muba Cosmetics y Julio Escudero, maquillista de estrellas como Andrea Meza y Ninel Conde. Chiquibaby, look lila Credit: IG/Chiquibaby SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN En su cuenta de Instagram, vimos que sus fans y amigas también quedaron enamoradas con el look. "Me encantaaaa", "Que guapa!!!" y "simplemente gorgeous!!!" contaron entre los miles de comentarios.

