¡La nueva vida y el nuevo look de Chiquibaby tras su salida de Hoy día! La presentadora se mostró en un bikinazo de infarto y presumió su cambio de imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando se cumplen dos meses y medio de su salida de Telemundo y del que fue su programa, Hoy día, Chiquibaby se muestra más activa, feliz y renovada que nunca. La comunicadora no ha cesado de trabajar y de mantenerse activa en todo momento, con un montón de propuestas y contenidos interesantes en su show de radio y también en sus redes sociales. La feliz mamá de Capri Blu ha cumplido al pie de la letra el dicho de, año nuevo, vida nueva. Además de sus viajes, entre otros a París, y sus propuestas virtuales, Stephanie Himonidis también ha compartido su espectacular forma física. Una de sus más recientes publicaciones muestra su figura en plena forma que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Y es que Chiquibaby, a pesar de sus múltiples compromisos, entre ellos el de mamá, no se ha olvidado de ella en ningún momento. Además, la presentadora también presumía su nuevo cambio de pelo, ahora mucho más rubia. Un look que ha sido aplaudido por sus fans. Curiosamente, durante su paso por la peluquería se encontró con su amiga y compañera, Adamari López, con quien sigue estando muy unida. Y es que, desde su salida de Hoy día y la ausencia de madrugones, la mexicana puede distribuirse mejor su tiempo y dedicar más momentos a quienes más ama: su familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esos instantes de calidad con los suyos es otro de los grandes cambios que ha agradecido y que disfruta inmensamente. En estos días mostraba encantada un día de juegos de su Capri Blu con su amiguita del alma, Megan, la hija de Michelle Galván. Imparable, Chiquibaby se ha tomado el 2023 por montera y está decidida a vivirlo intensamente y con toda las ganas, la pasión y la buena energía que le caracteriza.

