Barbiecore: Chiquibaby deslumbra con esta tendencia en primavera La presentadora de televisión ha dado cátedra de estilo con los diferentes looks que ha llevado en esta temporada en la que el rosa se ha coronado como uno de los favoritos de las famosas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Barbie es sinónimo de feminidad, elegancia y moda. Desde el año pasado la fiebre del Barbiecore ha dado mucho de qué hablar y este 2023 sigue con más fuerza. Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, es una de las personalidades latinas de la televisión que mejor ha sabido llevar este estilo. La presentadora de televisión, que recientemente ha regresado como invitada al programa Despierta América (Univision), ha deslumbrado en cada una de sus apariciones públicas al lucir diferentes estilos que puedes usar de inspiración si tienes algún junte con amigos en la playa, una salida nocturna y hasta un brunch con amigas. Estilo Big Boss Este lunes, la también productora del podcast Chiquibaby Show llegó al espacio televisivo con un chaleco sin mangas fucsia que combinó con unos pantalones capri con detalles de plumas en el dobladillo y unos zapatos de plataformas del mismo tono. Este estilo es perfecto para ir a la oficina o si tienes alguna salida después del trabajo. Chiquibaby Credit: Instagram / Chiquibaby Pa' la playa Chiquibaby y su amiga y colega Adamari López disfrutaron del clima cálido de Miami en un paseo en yate. Para la ocasión, la estrella mexicana optó por un traje de baño rosa que resaltaba sus curvas de infarto y unos lentes de sol retro con marco blanco, ¡como toda una muñeca! Adamari López y Chiquibaby en traje de bano Credit: Instagram / Chiquibaby Noche de fiesta En su paso por la ciudad de Nueva York a principios de mes, la bella conductora robó suspiros con este espectacular jumpsuit de lentejuelas de escote tipo V. Este look está perfecto para ser el centro de atención en cualquier evento nocturno. Chiquibaby Credit: Instagram / Chiquibaby Chic y femenina En otras de sus apariciones en el show Despierta América, Chiquibaby lució elegante y sofisticada con este vestido ajustado con un hombro al descubierto de tono rosa pastel. Elevó aún más su atuendo con unos zapatos de tacón nude. Chiquibaby Credit: Instagram / Chiquibaby

