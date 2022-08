El coqueto vestido de Chiquibaby en el bautizo de Capri Blu, se transformó con un sencillo accesorio La conductora celebró con familia y amigos el bautismo de su primogénita ataviada con un femenino vestido de encaje que transformó después de la ceremonia religiosa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El domingo fue un día de emoción y celebración para Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby, pues la conductora celebró con familia, colegas y amigos el bautizo de su hija Capri Blu, así como su primer cumpleaños que fue el 23 de agosto. La nena fue obviamente la protagonista absoluta de la jornada en la que participaron otras celebridades de la televisión y compañeros de su mamá, como Adamari López, quien es además madrina de la niña, o Carlos Adyan. Vestida de blanco inmaculado, con un hermoso trajecito clásico de bautismo hasta los pies con detalles bordados, y un delicada capa y capota a juego, Capri Blu se robó el show con su actitud juguetona durante la ceremonia y después, como buena fashionista se cambió de look y le pusieron un vestido más cómodo para disfrutar de la divertida fiesta organizada en su honor, con juegos y actividades pensadas par los más pequeños. Himonidis Credit: Instagram Stephanie Himonidis Pero aunque el día era de ella, su progenitora, como no podía ser de otra manera, lució muy hermosa y espectacular. La mexicana eligió un original vestido de la diseñadora cubana basada en Miami, Odalys Marino de largura midi y entallado, confeccionado en encaje de color crudo con escote palabra de honor. Bautizo Capri Blu Chiquibaby look Credit: Instagram Para la ceremonia religiosa, Himonidis lo acompañó con un bolero de tul con un cuello-cierre del mismo encaje que el traje, perfecto para guardar el protocolo en el templo y cubrir sus hombros y escote sin opacar la espectacularidad del diseño. Esta pieza de modestia se la retiró después para disfrutar de la tremenda fiesta junto a sus invitados. Bautizo Capri Blu Chiquibaby look Credit: Instagram Con la melena suelta en suaves ondas y semirrecogida en la parte alta de la cabeza y un maquillaje natural, aretes largos y zapatos de punta en color nude fueron sus accesorios. Su esposo, Gerardo López, vistió de claro con un veraniego traje clásico de dos piezas y camisa sin corbata. Adamari López, madrina de la criatura, también optó por el blanco con una falda de corte evasé con un delicado estampado floral, una blusa de gasa con lazada al cuello, mangas abullonadas y puños a juego con la falda. Aretes brillantes en forma de estrella y sandalias metalizadas completaron su look. Adyan Credit: Instagram Carlos Adyan El salón estuvo decorado en tonos pastel en los que predominaba el rosa y el amarillo, con numerosos centros de flores, globos y una tarta de varios pisos, además de deliciosos postres y pastelitos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué les parecieron los looks de las protagonistas?

