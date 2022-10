¡Wow! Este es el facial que hace brillar a Chiquibaby antes de una alfombra roja Nuestra querida presentadora acude a los expertos para lograr una piel resplandeciente frente a las cámaras. ¡Aquí te contamos sus secretos paso a paso! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Himonidis conocida por todos sus fanáticos como la Chiquibaby luce más bella que nunca. Ser mamá le ha sentado de maravilla pues la ha estimulado para ser más segura de sí misma y así mostrar su lado más femenino, sensual y divertido. Cuidarse de más nunca está de sobra y por eso acude a los expertos, como su gran amigo el Dr Campos quien la atiende en su consultorio para tratar su piel y asegurarse que brille a diario ante las cámaras. Los pasados Premios Billboard de la Música Latina no fueron la excepción y la presentadora de Hoy Día fue precisamente a visitarlo para realizarse el facial estelar del cual nos comparten todos sus secretos en el vídeo que verás arriba. "Se trata del facial de sal", explica el Dr Campos. "Una técnica que exfolia profundamente la piel para eliminar las células muertas con la ayuda de este mineral". Se inicia con una limpieza profunda, con la aplicación de vapor para acondicionar la piel y abrir los poros de manera que el aparato de microdermabrasion que extrae las impurezas pueda realizar un mejor trabajo. El segundo paso es donde se implementa la exfoliación profunda con la sal que se aplica en todo el rostro en movimientos circulares que estimulan además la microcirculación cutánea. "Ya siento la cara limpia, tersa y con más brillo", comentaba Chiquibaby durante el proceso. Luego de la exfoliación con sal la terapia continúa con la ayuda de un aparato ultrasonido que va proporcionando a la piel una infusión de ácido glicólico que contribuye a iluminar la piel y cerrar los poros. Finalmente se utiliza una lámpara de luz LED para terminar de activar el colágeno y calmar la piel para que así luzca perfecta para el gran evento. "Tenía poros abiertos por la deshidratación y la cantidad del maquillaje que uso a diario", comentó Chiquibaby en el vídeo en el que se muestra sin gota de maquillaje y con la piel bellísima al final su facial junto al Doctor Campos. Stephanie Himonidis "La Chiquibaby" Credit: The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Este facial se puede hacer solo cada tres meses pues se trata de una exfoliación profunda", recomienda el experto. "Una vez al mes es en todo caso importante hacerse un facial regular, y mas aún si eres una mujer que se maquilla a diario". ¡Ya lo vieron! Limpieza profunda, exfoliación e hidratación son los pasos básicos para el cuidado de la piel que nos recomienda este dúo dinámico. Acude siempre a los expertos para cualquier tratamiento profesional pero nunca dejes en casa de mimarte a diario.

