Esta foto en traje de baño demuestra que Chiquibaby ya recuperó su figura ¡Wow! La presentadora albortó las redes con esta sensual imagen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fue en agosto del 2021 cuando Stephanie Himonidis, mejor conocida como la Chiquibaby, le dio la bienvenida a su primogénita Capri Blu, y desde entonces hemos visto a la pequeña crecer gracias a las publicaciones de su mamá. La pequeña ya tiene cuatro meses y su famosa mamá ya regresó a trabajar a Hoy día (Telemundo). La mexicana regresó al show con mucha energía, su acostumbrado carisma y como era de esperarse, también con algunas libras de más debido a su reciente embarazo. Cada mañana vemos cómo la presentadora luce igual de increíble con más curvas y por su puesto, con el acostumbrado glow de una mamá primeriza. Eso sí, aunque se sentía y veía increíble, al parecer la mexicana ha estado trabajando en su figura y eso lo pudimos ver en una de sus más reciente publicaciones. En este momento Himonidis a se encuentra disfrutando de unos días libres y para darle la bienvenida al nuevo año publicó una foto en traje de baño en la que luce espectacular. En la imagen, la mexicana aparece en una playa luciendo un traje de baño negro con sensuales transparencias, que complementó con un pareo y un sombrero. En sus historias también la vimos muy enfocada haciendo ejercicios. Así es que esa figura la está logrando con mucho esfuerzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Feliz año 2022. Dejemos atrás lo que no nos deje nada bueno, energías negativas, personas tóxicas, y que vengan cosas buenas", escribió Himonidis junto en el pie de la publicación. "Rodéate de personas fantásticas, anímate a realizas objetivos que te den miedo y lucha siempre por las cosas que te apasionen". En la foto se puede ver que la presentadora ya casi recupera la figura que tenía antes de embarazarse y que, aunque tiene más curvas que antes, las está disfrutando muchísimo. Y es que la verdad, luce increíble. ¿Qué te parece?

