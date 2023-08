Chiquibaby deslumbra de rosa con este conjunto sensual ¡Qué guapa! La presentadora marcó tendencia con su atrevido look. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En las redes y en la televisión, Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, ha mostrado que es la reina de la tendencia Barbiecore. Este verano, los atuendos monocromáticos fucsia están más vigentes que nunca gracias en parte a la película de Barbie y a las celebridades que aman el color y Chiquibaby es de las que siempre sabe exactamente cómo incorporarlo a sus looks. La presentadora de Sientese quien pueda nos acaba de dejar boquiabiertas con su nuevo look rosa, ya que combina perfectamente la tendencia del momento con su propio estilo. Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Con la ayuda de la estilista de las estrellas Karla Birbrager, la mexicana dio lección de estilo veraniego con un pantsuit rosa de seda con chaqueta oversized y un pantalón ancho. En lugar de una blusa, optó por un bikini para darle un toque sensual al atuendo y mostrar su escote. Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby Complementó el pantsuit con collares dorados y sus plataformas Miu Miu. Para su look de belleza, confió en las habilidades de Mariana Frontado y Jovanique Roldan, equipo experto de maquillaje y cabello de Sientese quien pueda. Roldan le creó un recogido chic que acentuó el maquillaje en tonos rosa creado por Frontado. Chiquibaby Credit: IG/Chiquibaby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué opinas del look?

