¿Cómo se cuida Chiquibaby durante su embarazo? Sus esenciales de belleza en esta dulce espera La conductora mexicana Chiquibaby ha compartido los productos que se han convertido en esenciales de su rutina durante estas semanas de embarazo. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No hay duda de que Stephanie Himonidis, mejor conocida como Chiquibaby, está en uno de sus mejores momentos personales y profesionales. La copresentadora triunfa cada mañana en hoy Día (Telemundo) y comparte con todos la dulce espera de su muy deseado primer hijo. Con 22 semanas de embarazo, vemos a la mexicana radiante y luciendo estupenda, con vestidos femeninos, sensuales y modernos, que destacan su creciente barriguita con elegancia. Y aunque ya confesó a People en Español que sufre de náuseas y antojos, la comunicadora hace frente a esta aventura con su sentido del humor. "Ahorita no me pongo un bikini como Natti Natasha, no tengo el glamour. Quiero que me traigan un chocolate y una dona aquí a un lado". Habitual de las redes sociales, Himonidis publica videos a menudo para compartir con sus seguidores cómo está viviendo esta nueva y emocionante etapa de su vida. En su última publicación, hemos podido conocer un poco más sobre los productos con los que se consiente durante el embarazo. "Esto ha sido toda una travesía. Ustedes creen que porque muchas mujeres que conozco están están embarazadas, pues muchas no me dijeron todo lo que iba a pasar", comenta la presentadora. "Entonces hay cosas que he comprado que nunca pensé que tenía que comprar". Y aquí van sus esenciales: 1. Cremas y aceites "Desde el día uno que supe que estaba embarazada lo primero que te dicen 'aguas con las estrías'". Por eso, la mexicana ha probado numerosos aceites y cremas corporales para evitar la aparición de las temidas marcas de la piel. "Me unto por todos lados para evitarlas o que si no hay, que no haya tantas". 2. Aceites para cabello y cutis "No cabe duda de que con el embarazo, el pelazo está y también el cutis, yo siento que me ha mejorado mucho", afirma Chiquibaby, a quien una amiga le recomendó un aceite de chía para el rostro. "No importa la marca simplemente que sea orgánico y que te pueda ayudar. Este es para un glow adicional en tu cutis". 3. Aceites esenciales y difusor Aunque hay que tener cuidado con los aceites esenciales pues algunos pueden ser perjudiciales para el embarazo, la copresentadora ha encontrado alivio en sus náuseas y en las situaciones de estrés con ciertos aromas que le ayudan a sentirse mejor. "De verdad que me calman mucho porque quieran o no, el estar embarazada te genera estrés". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN 4. Cuentos y música clásica Aunque todavía es pronto, ya está coleccionando libros infantiles. "Otra cosa que no tenía y ahora tengo, son los libros para los niños que van a servir para leerle en la noche, pero esto va de la mano con la música", recomienda Himonidis, quien le pone música a su bebé. "Trato de ponerle música que sea bonita, tranquila, entre más sencilla mejor para que el bebé se desarrolle mejor". 5. Mascarillas para la pancita Además de los aceites y cremas, la copresentadora se cuida especialmente la barriga de embarazada, incluso con mascarillas. "Está buenísimo. Te la pones como 10 minutos en la panza, es así como de colágeno y se relaja, se humecta y bien bonita. También quiero pensar que ayuda para las estrías". 6. Almohada premamá Aunque reconoce que a su esposo no le gusta demasiado, ¡él mismo se la regaló! "Una super mega almohada para dormir de lado y que no afecte a la barriga", explica mientras posa con una enorme almohada en forma de U. "No le gusta mucho porque nos separa, pero al final del día es súper cómoda". Estos son los consejitos que han servido a la conductora mexicana en la primera mitad de su embarazo. Seguiremos atentas a sus tips y a su estilo en lo que le resta de esta hermosa aventura.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¿Cómo se cuida Chiquibaby durante su embarazo? Sus esenciales de belleza en esta dulce espera

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.