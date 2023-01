¿Así o más sexy? Chiquibaby celebra la vida posando como nunca la habías visto Tras publicar una serie de fotografías en traje de baño, sus fanáticos preguntaron a la locutora si está buscando otro bebé. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Stephanie Himonidis, más conocida como Chiquibaby, ha celebrado otra vuelta al sol, y por supuesto lo ha hecho a lo grande. Después de recibir al 2023 en París junto a su esposo, Gerardo López y su hijita Capri Blu, en un increíble viaje, la mexicana nos ha dejado sin palabras con un sensual posado en traje de baño. Si bien ya le hemos visto presumir silueta en bikini varias veces, en esta ocasión además de sus curvas peligrosas nos ha conquistado con su actitud. Enfundada en un bañador negro de Gucci, regalo de su comadre Adamari López, la comunicadora mira a cámara y sonríe mientras disfruta de una copa de champagne en lo que parece el borde de una piscina. Chiquibaby sensual cumpleaños Credit: Instagram Para festejar esta fecha especial, aunque su cumpleaños fue el día 13 de enero, Chiquibaby ha hecho una escapada de fin de semana a México junto a su esposo donde han disfrutado de tiempo en pareja. Con el cabello semirecogido en una cola alta, numerosas pulseras y cuidada manicura y pedicura, se ve que pese a su salida de Telemundo, la locutora está en uno de sus mejores momentos, tiene más tiempo para ella y su familia y triunfa con su programa de radio El show de Chiquibaby. Chiquibaby sensual cumpleaños Credit: Instagram Con las instantáneas, los cumplidos por parte de amigos y seguidores no se han hecho esperar y además de alabar su belleza, han sido varios los comentarios que le preguntan si anda buscando otro bebé. Chiquibaby sensual cumpleaños Credit: Instagram "Creo que estás buscando otro bebé pues esta foto está muy sensual" o "Se me hace que estás por buscarle un hermanito a Capri" fueron algunos comentarios. Siempre atenta con sus fanáticos, Himonidis respondió "tengo tiempo" y "exagerados" además de caritas riendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será que después de visitar París, la cigüeña llega de Tulum?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Así o más sexy? Chiquibaby celebra la vida posando como nunca la habías visto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.