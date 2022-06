¡El posado en bikinazo de Chiquibaby que ha puesto las redes del revés! En medio de sus vacaciones playeras, la feliz mamá compartía unas imágenes disfrutando del mar y de sus días libres. ¡Lo que no imaginó fue en lo que desembocarían estas fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En plena temporada estival, es hora de pedir el turno para irse de vacaciones. Ha sido un año de muchos cambios televisivos y sus caras más conocidas ya empiezan a desplegar bikinazos y momentos únicos en sus diferentes destinos. Ese ha sido el caso de Chiquibaby, quien esta semana se la tomaba libre en Hoy día para disfrutar de unos días de descanso y desconexión en un lugar, literalmente, paradisíaco. Para la ocasión ella y su esposo eligieron Bahamas y sus playas cristalinas, un marco perfecto para disfrutar del sol, la arena, el mar y los exquisitos cócteles del lugar. Como era de esperar, Stephanie Himonidis quiso compartir con sus seguidores un pedacito de la maravilla que estaba viviendo a través de varias fotos y videos. Todas sus publicaciones muestran la dimensión de felicidad de estos días en el paraíso, pero han sido unas imágenes concretas de la conductora las que han causado auténtico furor. STEPHANIE HIMONIDIS "chiquibaby" Credit: Instagram/@chiquibabyla ¿Qué ha hecho la presentadora para que su perfil de Instagram se llenara de comentarios y reacciones de sus fans? Pue estaba claro, las fotos en este diminuto bikinazo provocaron el caos, en el buen sentido de la palabra, y el disparo de un sinfín de piropos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya me hacían falta unos días de relax, tomar sol ¡y meditar!", escribió mientras tanto una feliz y relajada Chiquibaby en uno de sus posts. Aunque este fin de semana ya estará de regreso a su casa en Miami, la mexicana ha sabido aprovechar estos días para recargar pilas y, por qué no, lucir tipazo. "Qué chulada de mujer", "Qué cuerpazo", "Estás hermosa", "Preciosa sirena"... Y así muchos más.

