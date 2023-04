¡Chiquibaby y Adamari López juntas en un nuevo y saludable 'proyecto'! Aunque ya no comparten plató, su amistad es más fuerte que nunca. ¡Esta es su nueva y divertida aventura juntas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Quién dijo que en el trabajo no se pueden hacer amigos? La televisión las unió y de ser compañeras, Adamari López y Chiquibaby han pasado a ser grandes comadres. La puertorriqueña es madrina de Capri Blu, y la feliz mamá de esta preciosura siempre está presente en los eventos más importantes de la vida de Ada, como el más reciente, la comunión de Alaïa. Se han apoyado en momentos complejos de su vida y han estado ahí la una para la otra de forma incondicional. Ahora arrancan un nuevo proyecto, eso sí, nada que ver con las cámaras y los flashes, más bien algo muy diferente. A través de unas entrañables fotos, la también locutora de radio dio a conocer en qué nueva cosa andan. Y, además, pasándoselo muy bien. Adamari y Chiquibaby ¡Adamari y Chiquibaby en su nueva aventura juntas! | Credit: IG/Chiquibaby También sudando y sufriendo un poquito. Porque Stephanie Himonidis se ha sumado a las sesiones de ejercicio en el gimnasio de su amiga quien, junto a Carlitos, está metida de lleno en sus entrenamientos diarios para seguir en plena forma. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora lo puede hacer a una hora más normal en la mañana, sin tener que madrugar tanto, ni postergarlo a la tarde. Si bien Chiquibaby tiene que recuperarse del todo de su rodilla, está haciendo todo lo posible y lo que le permite el cuerpo para seguir los pasos de su colega. ¿El resultado? Una sesión fuerte que les ha merecido la pena y donde, aparte de mucho esfuerzo y sudor, también han habido risas y alegría. Una cita en las mañanas que nada tiene que ver con la que tuvieron por muchos años frente a las cámaras de Hoy día, pero que igual las tiene llena de entusiasmo. Estar felices y saludables es el mejor y mayor proyecto de sus vidas, ¡a la vista está!

