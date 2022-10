El look del día - octubre 13, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Naomi Watts, Chiquibaby y Kate Middleton son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Ana Patricia Gámez Ana patricia Credit: Instagram/Ana Patricia Para una edición más de Enamorándonos USA (Unimás), la presentadora eligió este look de minifalda negra, blusa naranja con las mangas tipo globo y sandalias atadas al tobillo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta La presentadora mexicana combinó sus llamativos leggings dorados con una elegante blusa con plumas, un cinturón negro y zapatos de punta. 2 de 9 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Instagram/Bendito Closet ¡Wow! Este pantalón fucsia acampanado de talle alto sí que hace lucir muy esbelta a la presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Anne Hathaway Anne Hathaway Credit: Backgrid/The Grosby Group Nos encantó este fabuloso vestido verde neón con los hombros al descubierto y abertura frontal de David Koma, que portó la talentosa actriz. 4 de 9 Ver Todo Kate Middleton Kate Middleton Credit: Neil Mockford/GC Images La princesa de Gales llegó con su esposo a un evento oficial en Londres y para la ocasión optó por un clásico pantalón negro y una chaqueta azul marino. 5 de 9 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Credit: Instagram/Lourdes Stephen Hermosa lució la periodista con este clásico vestido negro con falda en A. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Naomi Watts Naomi Watts Credit: Dominik Bindl/Getty Images La actriz llegó a la premier, en Nueva York, de su nuevo proyecto The Watcher, con este fabuloso vestido metálico de Lanvin. 7 de 9 Ver Todo Reina Máxima de Holanda Reina maxima Credit: Dutch Press/The Grosby Grou Quedamos fascinadas con este espectacular look monocromático que portó su majestad. 8 de 9 Ver Todo Victoria Beckham Victoria Beckham Credit: Jose Perez/Bauer-Griffin/GC Images Captamos a la diseñadora en Nueva York ataviada con este fabuloso vestido de seda con abertura frontal. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

