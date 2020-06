¡Qué mal! Children's Place cerrará 300 tiendas La compañía ha decido empezar por los establecimientos ubicados en los centros comerciales Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Debido a la Covid-19 son muchos los cambios que han experimentado los estadounidenses en las últimas semanas, sobretodo los pequeños y grandes negocios que se vieron en la obligación de cerrar sus puertas hasta que las autoridades den el visto bueno para reabrir. Ya han pasado más de dos meses y aunque las cosas parecen estar mejorando, para muchos ya el daño está hecho. Por eso, cuando todo vuelva a la normalidad son muchos los negocios que lamentablemente no volverán a abrir sus puertas. Hace poco nos enteramos de que J. Crew tuvo que declararse en bancarrota, que Zara cerrará unas 1,200 tiendas, y también del despido masivo que tuvo que hacer Diane Van Furstenberg. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora nos llega la noticia de que Children’s Place tuvo que tomar la decisión de cerrar 300 tiendas alrededor del país. Resulta que, por culpa de la pandemia, sus ventas han bajado considerablemente. Y es que al igual que para muchas otras cadenas de tiendas, esto será un antes y un después. Según un reporte el reporte financiero, para esta fecha el año pasado la compañía reportó más de $4 millones, mientras que este año solo obtuvo la mitad. Es por eso que solo este año cerrarán unos 200 establecimientos, y los otros 100 planea clausurarlos en el 2021. “Esta iniciativa va a reducir grandemente nuestra dependencia en nuestras localidades y para eso estamos enfocándonos más en las tiendas que están en los centros comerciales”, dijo en un comunicado Jane Elfers, CEO y presidente de Children’s Place. “Cuando entremos al 2022, estos establecimientos solo representarán el 25% de nuestras ganancias”. También, como ha ocurrido con otras marcas, la compañía se ha estado enfocando en su plataforma digital y así se ha ido acostumbrando a los nuevos tiempos y la forma que muchos de sus clientes ya están comprando la ropa. Ahora solo queda esperar la lista de las tiendas que se verán afectadas, para así saber si la de tu vecindario también será clausurada.

