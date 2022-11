El look del día - noviembre 8, 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería ChikyBombom Credit: Instagram/Chikybombom Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención y en candidatas perfectas para esta galería. Sofía Vergara, Chikybombom y Galilea Montijo son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta lista. ¿Cuál es tu favorita? Empezar galería Aleyda Ortiz Aleyda Ortiz Credit: Instagram/Aleyda Ortiz Regia lució la presentadora con este vestido verde con los hombros al descubierto, que complementó con sandalias doradas y un moderno peinado con trenzas. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Andrea Legarreta Andrea Legarreta Credit: Instagram/Andrea Legarreta Muy moderna y futuristica lució la presentadora mexicana con este minivestido de brillo con plumas, que complementó con botas por encima de la rodilla. 2 de 9 Ver Todo Chikybombom ChikyBombom Credit: Instagram/Chikybombom Este ceñido minivestido rosado con los hombros al descubierto le sentó de maravilla a la nueva figura de la influencer y presentadora. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: Splash News/The Grosby Group La actriz se fue a cumplir con algunos compromisos con este conjunto verde neón, que combinó con un top crema y un bolso de Yves Saint Laurent. 4 de 9 Ver Todo Claire Danes Claire Danes Credit: Roy Rochlin/WireImage La talentosa actriz llegó a una velada con este hermoso traje gris con cuello halter y cola. 5 de 9 Ver Todo Galilea Montijo Galilea Montijo Credit: Instagram/Galilea Montijo Nos encantó este jumpsuit morado strapless que la presentadora combinó con sandalias verdes. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Karla Souza Karla Souza Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana eligió este elegante traje rojo de encaje para asistir a la presentación de su nuevo proyecto. 7 de 9 Ver Todo Lindsay Lohan Lindsay Lohan Credit: MediaPunch/Bauer-Griffin/GC Images Vimos a la actriz en las calles de Nueva York con este colorido look que la hizo sobresalir entre la multitud. 8 de 9 Ver Todo Olivia Culpo Olivia Culpo Credit: Instar Images/The Grosby Group La exreina universal llegó a Nueva York con este coqueto look de minifalda blanca, suéter rojo y botas blancas a la rodilla. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

