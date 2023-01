El look del día - enero 4, 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Chiky Bombom Credit: Instagram/Chiky Bombom Ya sea para el trabajo, la premier de un nuevo proyecto o una velada especial entre amigos, las famosas siempre eligen looks que las convierten en el centro de atención. Andrea Meza, Chiky Bombom y Michelle Renaud son algunas de las celebridades que hoy forman parte de esta galería de moda. Échale un vistazo y toma nota de las tendencias que llevan tus artists favoritas para que puedas imitar su estilo. Empezar galería Adamari López Adamari Lopez Credit: Instagram/Bendito Closet Chic y sofisticada lució la presentadora con este conjunto azul marino de terciopelo. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Ana de Armas Ana de Armas Credit: Todd Owyoung/NBC via Getty Images Para ir a una entrevista televisiva, la talentosa actriz eligió este vestido negro con abertura frontal y delicados vuelos. 2 de 8 Ver Todo Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: Instagram/Chiky Bombom Nos encantó este moderno set rosado de pantalón de talle alto y chaqueta cropped que la presentadora complementó con sandalias del mismo color y un top negro. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Andrea Meza Andrea Meza Credit: Instagram/Bendito Closet La presentadora combinó su coqueto minivestido estampado con botines negros y una cola de caballo. 4 de 8 Ver Todo Carolina Sarassa Carolina Sarassa Credit: Instagram/Carolina Sarassa Hermosa lució la periodista con este vestido midi estampado con mangas abullonadas. 5 de 8 Ver Todo Michelle Renaud Michelle Renaud Credit: Instagram/Programa Hoy La actriz llegó al programa Hoy (Televisa), ataviada con este cómodo y relajado look. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Camila Parker Bowles Camilla Parker Bowles reina consorte Credit: Max Mumby/Indigo/Getty Images Este clásico abrigo negro hizo que la reina consorte luciera muy elegante. 7 de 8 Ver Todo Tania Rincón Tania Rincon Credit: Instagram/Tania Rincón La presentadora mexicana lució muy cool con este look de pantalón negro de cuero y top dorado tipo corsé. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

