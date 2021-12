La Chiky Bombom anuncia que se hizo el bypass gástrico y muestra como quedó su estómago La famosa influencer explicó que ya tenía tiempo planeando este procedimiento y que se educó mucho antes de tomar esta importante decisión. "Me cambió la vida para bien". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El bypass gástrico se ha convertido en una de las operaciones más populares en los últimos años. Y es que es uno de los procedimientos más efectivos para las personas que tienen sobrepeso. De hecho, ya son varias las celebridades que han tomado la decisión de hacerse esta operación que, sin duda, les ha cambiado la vida. Ahora una de las nuestras se animó a hacer lo mismo. Hablamos de Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom. La popular influencer se sometió a este procedimiento este lunes 12 de diciembre y 24 horas después hizo un en vivo en su cuenta de Instagram para contarle los detalles a sus más de dos millones de seguidores. "Estoy en el hospital, ya operada. Miren mi suero, miren todas mis cosas. Señores ya me operé", explicó. "Les voy a dar todos los detalles. Me hice la manga [gástrica] con el doctor Abel Bello, el mejor doctor ahora mismo. Estoy aquí en Miami. Yo no lo puedo creer, que yo me operé. Gracias por sus oraciones, gracias por todo. Me siento tan feliz". La Chiky Bombom explicó que se sentía muy bien y que hasta ahora no había tenido ninguna complicación. También dijo se educó muy bien antes de tomar esta importante decisión, la cual la llevará a tener la figura que siempre ha soñado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Aun con todo y estar operada, yo quiero que ustedes sepan que ahora es que comienza el mambo porque ahora tengo que adquirir un sin número de hábitos alimenticios, ejercicios y todo es mental", contó. "Tengo que comenzar ahora como una bebé, aprender de nuevo a comer, pero todo por la causa. Yo llevaba años tratando de tomar esta decisión". En su video, la también presentadora de 33 años dijo que su procedimiento fue grabado y que muy pronto lo estará compartiendo en sus redes sociales para así orientar a otras personas que también estén pensando en hacer lo mismo. La Chiky Bombom, bypass gastrico Credit: Instagram/Chiky Bombom La Chiky Bombom, bypass gastrico Credit: Instagram/Chiky Bombom "Yo hice una dieta liquida antes de esto, una dieta líquida de una semana para limpiar los instestinos, para limpiar el hígado antes de operarme", contó. "[Esto] me cambió la vida, me cambió la vida para bien".

