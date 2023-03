Chiky Bombom se rejuvenece con estos retoques ¿Qué se hizo? La dominicana, quien hace parte de nuestra lista de las 25 mujeres más poderosas acudió a un famoso consultorio estético para realizarse ciertos procedimientos. ¡Toda la historia aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Buenas, buenas! Chiky Bombom acudió en días pasados al consultorio del doctor Elio Galán, Galán Aestehtic en Miami para someterse a unos retoques estéticos. La popular influencer acaba de ser incluída dentro de nuestra cotizada lista de las 25 mujeres más poderosas de People en Español. "Por fin se dio mi vista a la clínica del doctor de las Celebridades", comentó, "Ya estoy lista para realizarme unos retoques y vengo decidida a descubrir qué tiene en sus manos el doctor. Estén preparados que lo que viene…¡es muy fuerte!, dijo. La dominicana quien ahora es una de las presentadoras del programa matutino Hoy Día de la cadena Telemundo, vive una nueva etapa y además presume su esbelta silueta luego de haberse sometido hace poco más de un año someterse a un bypass gástrico, un procedimiento muy solicitado por las personas con sobrepeso. Y ahora llegó el momento para continuar con sus terapias de rejuvenecimiento facial en la clínica del doctor Galán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, la influencer mencionó que el doctor Galán la educó muy bien antes de someterla a algunos retoques de rejuvenecimiento facial como Botox y otros procedimientos estéticos que le ayudarán a tener una piel más lozana y saludable. ¿Cómo luce Chiky Bombom a solo días de haberse realizado estos procedimientos?, se preguntaban sus fans. La respuesta fue evidente en este reel con casi 400 mil reproducciones y cientos de comentarios, en su gran mayoría felicitándola y dándole ánimo. En el vídeo que compartimos aquí arriba se detallan algunos resultados posteriores y los retoques estéticos realizados por primera vez. Los cambios son maravillosos pues luce más fresca y muy natural. Ha sorprendido a sus seguidores con un rostro más rejuvenecido y libre de líneas de expresión debido al Botox que se ha puesto con el experto y catalogado profesional para hacerlo. Como siempre lo hacemos, es de vital importancia advertir que para realizarse cualquier tratamiento médico o estético es importante recurrir a un profesional en la materia. Esto asegura la mejor atención y resultados deseados. Y aquí está la prueba reciente donde la presentadora luce más bella, alegre y auténtica que nunca. ¡A nuestra Chiky Bombom nada la detiene!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Chiky Bombom se rejuvenece con estos retoques ¿Qué se hizo?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.