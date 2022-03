Chiky Bombom se muestra por primera vez en sexy bikinazo tras su operación de estómago Después de compartir su decisión de hacerse un bypass gástrico y cuidarse y quererse más que nunca, la artista sorprendió con este espectacular posado en traje de baño tres meses después de su paso por quirófano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es imparable en el amplio sentido de la palabra. A Chiky Bombom no hay nada que la detenga cuando quiere algo. Es tanta la pasión que le pone que los resultados no pueden ser más que buenos. A la vista está. El pasado mes de diciembre decidió tomar una de las decisiones más importantes de su vida con el fin de mimar y cuidar su salud como debía. Lissette Eduardo, su verdadero nombre, entró con paso firme al quirófano para hacerse el bypass gástrico. Tres meses después, siguiendo todas las pautas médicas, alimenticias y físicas, ha querido compartir con sus dos millones y medio de seguidores en Instagram la espectacular transformación de su cuerpo con este posado en traje de baño. Chiky BomBom Chiky BomBom | Credit: IG/Chiky BomBom Lo ha hecho feliz, orgullosa y satisfecha de todo lo obtenido. Porque aunque la sonrisa y el buen humor son siempre sus principales señas de identidad, no todo ha sido de color de rosa en su vida. Tras darse cuenta que su existencia en los últimos años era más la de dar a otros que la de cuidarse, finalmente hizo un parón y se puso a ella en la primera de la lista. Así lo compartió con su amiga y compañera Érika de la Vega en una entrevista entrañable. En este episodio con la venezolana comparte cómo cambiando sus pensamientos y dejando de estar enfadada con la vida, todo empezó a fluir de forma natural. Su hijo Cartier ha sido su talismán, pero también lo ha sido su talento que le ha permitido hacerse viral y ser una de las favoritas en las redes con sus divertidas ocurrencias. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y con su propia historia de superación y ejemplo personal de altibajos, de idas y venidas pero, sobre todo, de victoria, ha querido tender la mano a quienes acepten tomarla. A día de hoy no solo está más delgada, esbelta y estupenda físicamente, lo más importante es que se siente de maravilla por dentro, sin tristezas ni cargas innecesarias, más enamorada de la vida que nunca.

