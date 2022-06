¡Wow! Tienes que ver lo espectacularmente delgada que está Chiky Bombom Hace solo seis meses que la influencer se realizó el bypass gástrico y ya perdió más de la mitad de su peso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como ya te has de haber enterado, hace unos meses Chiky Bombom se sometió a un bypass gástrico para bajar de peso y de paso llevar una vida más saludable. Este procedimiento se ha convertido en una de las operaciones más populares en los últimos años porque es una de las formas más rápidas y efectivas para perder peso. De hecho, ya son varias las celebridades que han tomado la decisión de hacerse esta operación que, sin duda, les ha cambiado la vida. Fue el pasado mes de diciembre cuando la querida influencer le anunció que se ha realizado dicha operación en la ciudad de Miami, y desde entonces hemos visto como su cuerpo ha ido cambiando frente a nuestros ojos. Mediante sus redes sociales, la también presentadora de televisión ha ido documentando su proceso y la verdad es que su transformación ha sido increíble. Y es que, en tan solo seis meses, la influencer ha perdido la mitad de su peso y ha dejado a todos boquiabiertos con sus más recientes publicaciones en las que se puede ver su cambio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando no te haces tu prioridad, te acabas enojando con los demás", escribió la influencer en una de sus más recientes publicaciones en Instagram en la que aparece con un look muy cool que incluye un pantalón corto a cuadros, un crop top fucsia con cuello halter y una chaqueta del mismo color. "Sabes que te estás descuidando y esperas que el otro te cuide o te dé permiso para hacerlo, esperas que te ayuden, para tu ayudarte. Pero cuidarte y amarte no depende de otros, sino de ti". Chiky Bombom Credit: Instagram/Chiky Bombom Chiky Bombom Chiky Bombom Credit: Instagram/Chiky Bombom La figura de la Bombom luce espectacular. Eso sí, ese cambio también se lo debe a su rutina de ejercicios, una que ha tomado muy en serio y que cada vez que puede comparte con sus millones de seguidores. Lo mejor es que es su proceso apenas empieza y estamos seguras de que nos seguirá sorprendiendo con su transformación.

