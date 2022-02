Chiky Bombom luce muchísimo más delgada poco más de un mes después de su bypass gástrico A la influencer todavía le queda un largo camino por recorrer, pero los resultados ya se pueden apreciar muy bien. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que ya son varias las famosas que han decidido hacerse el bypass gástrico y cambiar su vida para siempre. Entre esas famosas está Lissette Eduardo, mejor conocida como Chiky Bombom, quien hace poco también se sometió a este procedimiento tan popular, para así bajar las libras de más y darle la bienvenida a una vida más saludable, y a una nueva figura. Ahora, un poco más de un mes después del procedimiento, se nota la increíble pérdida de peso de la influencer, a quien en estas semanas hemos visto ejercitándose y llevando al pie de la letra todas las indicaciones de su doctor. "Estoy en el hospital, ya operada. Miren mi suero, miren todas mis cosas", confesó en su la querida influencer. "Señores, ya me operé". Ahora en un video que publicó en su cuenta de Instagram, en el que aparece bailando juntos a dos chicos, Chiky Bombom luce muchísimo más delgada. Los muslos se notan más finos, al igual que los brazos, y la barriga ya está casi desapareciendo. Otra parte de su cuerpo en dónde también se nota su pérdida de peso, es en la cara. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo cierto es que la influencer todavía tiene un largo camino que recorrer, pero tomando en cuenta el gran cambio que podemos ver a tan poco tiempo de su operación, estamos seguras de que en unos meses lucirá como toda una modelo.

