El polémico vestido de Dior que hace homenaje a la creación ¿Lo llevarías? La influencer italiana Chiara Ferragni impactó en las redes con esta propuesta estilo naked dress. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chiara Ferragni El polémico vestido de Dior que hace homenaje a la creación | Credit: Marco Piraccini/Archivio Marco Piraccini/Mondadori Portfolio via Getty Images Chiara Ferragni se ha hecho conocer en el mundo de la moda como una de las empresarias más populares, desde su propia marca de ropa y accesorios hasta su página de instagram con millones de seguidores. Ahora, como anfitriona del festival de música de Sanremo, la italiana está llamando la atención de una manera inesperada. En colaboración con Maria Grazia Chiuri, la directora creativa de Dior, la influencer creó una serie de vestidos dedicados al feminismo y diseñados para inspirar a las mujeres del mundo entero. En total, la hemos visto con cuatro vestidos, pero uno de ellos en particular desató gran controversia. Se trata de "el vestido desvergonzado", una pieza que creó el efecto óptico de que la modelo estaba desnuda en referencia a Eva. Junto a la foto del look en Instagram, Chiara y el artista Fabio Maria Damato compartieron los detalles de por qué crearon la pieza. "El vestido de tul nude reproduce con puntadas bordadas el cuerpo de Chiara Ferragni con naturalidad y liberada de la vergüenza que siempre han sentido las mujeres, empezando por Eva, la primera mujer de la historia inducida a sentirla", explicó Damato. "Esta ilusión de desnudez quiere recordar a todos el derecho y la igualdad de género que tienen al mostrarse a sí mismos sin tener que sentirse juzgados o culpables. Esta ilusión de desnudez es un recordatorio de que quien decida lucir o sentirse sexy no autoriza a nadie para justificar la violencia de los hombres ni a mitigar sus faltas ", escribió. En los comentarios, muchos de sus seguidores apoyaron el mensaje detrás de la pieza, pero también vimos muchos que opinaron en contra de la misma, afirmando que lo ven "vulgar" y de "mal gusto". Es más, en reacción a los comentarios negativos que ha recibido la influencer, Maria Grazia Chiuri creó otro vestido blanco, una simple toile con los mensajes más desagradables escrito sobre la tela. Durante esta misma velada de Sanremo, Chiara también vistió otro vestido negro con una estola que llevaba el mensaje "piensa libremente" y otro look con falda de jaula emulando las crinolinas que llevaban las damas del siglo XIX para representar la liberación de las mujeres. La moda de nuevo sirve como potente herramienta para enviar mensajes que nos ponen a todos a pensar sobre las reglas y los estereotipos sociales.

