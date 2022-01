Cher y Saweetie ponen a prueba su maquillaje juntas en una campaña publicitaria La mítica cantante y la rapera protagonizan Challenge Accepted, la nueva campaña de MAC Cosmetics. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cher y Saweetie juntas campaña Credit: Cortesía MAC Cosmetics Uno de los aspectos que más valoramos en los productos de maquillaje es su duración porque, ¿de qué te sirve crear un look fabuloso si solo va a durar un par de horas? La marca de cosméticos MAC ha comenzado muy fuerte el año presentando su campaña Challenge Accepted en la que pone a prueba sus productos nada más y nada menos que con ¡Cher y Saweetie! Estas dos superestrellas han sido elegidas por la firma por su capacidad para eclipsar a los demás y su espíritu inconformista, dos mujeres que no tienen miedo de desafiar las convenciones, inspiran a otras mujeres a sentirse empoderadas, trabajan duro y nunca se conforman. "He estado diciendo Desafío Aceptado por un milenio", dijo Cher en un comunicado. "Siempre fui Cher, pero no podía permitirme el lujo de maquillarme, peinarme y disfrazarme a los cuatro. También corría desnuda cantando en el cepillo de cabello de mamá. Siempre fui terca. NO CREO EN LA PALABRA 'NO'...pase lo que pase, nunca me rendí. No podía dejar que importara lo que pensara la gente. Me arriesgué porque... ¿qué más haces? Era como un auto de choque: cuando chocaba contra una pared, simplemente retrocedía y me daba la vuelta". Con este reto, MAC quiere resaltar que sus maquillajes además de otorgar colores intensos y verdaderos, son resistentes a los roces, al sudor, aguantan horas en su sitio y sus fórmulas son incomparables para dar la mejor calidad a todos sus clientes, sea cual sea su estilo de vida. "Siempre me ha gustado ponerme metas y ejecutarlas", expresó la rapera Saweetie. "Ser un ícono para mí es pensar fuera de la caja y salir de tu zona de confort, por lo que esta campaña sobre estar preparado para un desafío es lo que me gusta. Me sentí muy honrada de asociarme con una leyenda como Cher y una marca que siempre he amado como MAC, fue la combinación perfecta". Con esta llamativa alianza de artistas, la marca de cosméticos, que desde sus inicios ha apelado a la diversidad de sus usuarios, invita a todo el que quiera demostrar lo que son capaces de hacer con su maquillaje a través de sus rede sociales y con la etiqueta MAC Challenge Accepted #MACChallengeAccepted. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando pensamos en cómo demostrar nuestro alto rendimiento, era obvio que necesitábamos un icono y una leyenda. Los productos M·A·C están diseñados para estrellas en el escenario o fuera de él", compartió Drew Elliott, vicepresidente senior y director creativo global de MAC Cosmetics. Desde luego no podemos pensar en nadie mejor que estas dos mujeres, con diferentes looks pero siempre arriesgando en sus carreras profesionales, para encarnar los valores osados de la marca. Y tú, ¿aceptas el reto?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Cher y Saweetie ponen a prueba su maquillaje juntas en una campaña publicitaria

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.