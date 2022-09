Cher, toda una supermodelo de 76 años, cierra el desfile de Balmain en la Semana de la Moda de París Al ritmo de Strong Enough, artista modeló un ajustado enterizo en un desfile repleto de celebridades en la primera fila. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nada puede parar a Cher, ni siquiera el tiempo. La cantante estadounidense de 76 años, está viviendo una segunda (o tercera) juventud en el mundo de la moda. El pasado junio lanzó, en colaboración con Versace, la colección Chersace, y en enero protagonizó junto a la rapera Saweetie una campaña publicitaria de la firma de cosméticos M.A.C. Ahora la intérprete, todo un icono de estilo intergeneracional, afianza su estatus al ser la invitada estrella del desfile de Balmain, en la Semana de la Moda de París. Cher desfile Balmain Paris Credit: Stephane Cardinale - Corbis/Corbis via Getty Images Acompañada de su éxito de 1998 Strong Enough sonando, la artista se subió a la pasarela luciendo un mono muy ajustado de tintes futuristas, con diferentes texturas brillantes en tonos grises y botas de plataforma a juego. Con el cabello suelto y un maquillaje protagonizado por la sombra de ojos plateada, la cantante se abrazó al director creativo de la marca, Olivier Rousteing y el publico enloqueció. Un momentos que como la aparición de Kim Kardashian en el show Dolce & Gabbana o Paris Hilton en el de Versace durante la semana de la moda de Milán, se volvió viral al instante. Entre el público también vimos muchas caras conocidas como Kylie Jenner, muy amiga del diseñador, Adriana Lima, Serena Williams, Jean Paul Gaultier, Dove Cameron, Brooklyn Beckham y su esposa Nicola Peltz o el futbolista Neymar entre otros rostros conocidos. Cher desfile Balmain Paris Credit: Dominique Charriau/WireImage En el desfile pudimos ver tanto las propuestas prêt-à-porter como Alta Costura para la primavera de 2023. Una combinación de diseños futuristas con una intensa labor artesanal, que se inspiran en el pintor francés Jean-Baptiste Frédéric Desmarais, el suizo Jean Étienne Liotard y el italiano Paolo Veronese. Referencias presentes en vestidos ceñidos, corsés, camisas y trajes. Cher desfile Balmain Paris Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images También destacaron los detalles arquitectónicos y tridimensionales, y vimos piezas muy originales confeccionadas en rafia, como pamelas e incluso enterizos en ese tejido natural. Cher desfile Balmain Paris Credit: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cher desfile Balmain Paris Credit: Dominique Charriau/WireImage Rousteing ha sabido llevar esta firma francesa a lo más alto gracias a sus diseños avant-garde amados por las celebridades y que se vuelven virales al instante, una cualidad imprescindible estos días para triunfar en la moda.

