No creerás cómo conoció Cher a su maquillista favorita La mítica cantante protagoniza la nueva campaña de MAC Cosmetics junto a la rapera Saweetie y comparte sus recuerdos más preciados sobre maquillaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir entrevista cher maquillaje Credit: Matt Winkelmeyer/WireImage Cher se ha convertido a los 75 años en la cara de la última campaña de MAC Cosmetics Challenge Accepted junto a la rapera Saweetie. Y nosotras nos preguntamos ¿cómo no había ocurrido esto antes? La mítica cantante, quien a lo largo de su extensa carrera ha sido una pionera de la moda, como cuando lució un vestido con mariposas en la entrega de los Grammy de 1974 que hoy vuelve a ser tendencia, ha demostrado también ser una amante de los procedimientos estéticos y el maquillaje, y nunca le ha importado la opinión de los demás. "No podía dejar que importara lo que pensara la gente. Me arriesgué porque.. ¿qué más haces?", comentó en un comunicado sobre su asociación con la marca de cosméticos. La también actriz, quien desde muy pequeña sintió la llamada de las artes, cuenta que con apenas 4 años corría cantando desnuda por su casa con el cepillo de su madre a modo de micrófono. Ahora, con esta campaña publicitaria, vuelve a la palestra luciendo espectacular después de lanzar su vigésimo sexto álbum de estudio en el 2018. ¿Por qué estás emocionada de asociarte con MAC?

Porque hemos estado coqueteando durante unos 25 años pero nunca nos habíamos casado hasta ahora. Estaba feliz de hacer algo con MAC que no fuera sobre solo un producto. Y estaba tan emocionada de trabajar con Saweetie porque somos una combinación perfecta de una artista joven increíblemente hermosa y talentosa y una chica veterana. La campaña se titula Challenge Accepted (Reto Aceptado), ¿cuál ha sido el mayor desafío que has aceptado en tu vida?

¡Todo! Todo ha sido un desafío y lo acepté todo. Fallé mucho y logré mucho. ¡Pero la vida es un desafío! ¿Cuál es tu producto favorito de MAC?

Uno de los que no puedo prescindir es un conjunto de sombras de ojos MAC que tengo. Amo los colores pero también las texturas. He probado tantas marcas, pero hay una calidad de textura que me encanta especialmente en las sombras de ojos MAC. Terminé haciendo mi propia paleta personalizada arrancando las tripas de una paleta y metiendo las siete sombras de ojos en otra. ¿Cuál es tu primer recuerdo de usar un producto MAC?

Recuerdo la primera vez que vi las letras M∙A∙C, me paré en el medio de la tienda y pensé, 'esto es como una tienda de dulces para el maquillaje' y estuve allí un buen rato. Agarré cada labial, sombra de ojos, rubor y polvo, ¡lo quería todo! Has probado muchos estilos diferentes de cabello y maquillaje a lo largo de los años. ¿Cómo animas a la gente a arriesgarse?

La vida se trata de tomar riesgos (no los locos) sino los que te hacen crecer como persona… como no creer en la palabra "No". El maquillaje es una forma de arte y en el arte no debería haber normas. A veces debes correr el riesgo de parecer ridículo y esperar a que la gente se ponga al día. El arte no se trata de estar de acuerdo, se trata de individualismo… una visión. Cuando era joven y me expresaba, se reían de mí por las mismas cosas por las que hoy me dan medallas. ¿Cuál es tu recuerdo favorito de MAC?

Durante la mayor parte de mi vida me he maquillado yo misma. La primera vez que dejé que una persona ajena me maquillara fue en una tienda MAC cuando estaba haciendo mi residencia en Las Vegas. Entré con mi cuñado porque necesitaba algo. Nunca le había pedido a una persona ajena que me maquillara, nunca, y le pregunté a la artista que estaba allí si podía maquillarme. Al principio dijo que no porque no creía que fuera lo suficientemente senior, pero le dije que quería que lo hiciera de todos modos. Entramos en la habitación y ella lo hizo. Luego le dije: 'Estoy un poco cansada de maquillarme, ¿quieres venir a trabajar conmigo en la carretera?'. Tuvo que levantarse del suelo y dijo que sí. Y todavía lo está haciendo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo fue estar en el set con Saweetie?

Supe que me gustaba desde que nos dijimos 'hola'. Tiene una vibra increíble. Es inteligente, cómica y una actriz natural. Nunca dejamos de hablar en el set. La amo y la respeto como mujer y sé que puede lograr cualquier cosa que se proponga. Ella es adorable, hermosa y es Saw'weet para mí. Quedamos como amigas.



