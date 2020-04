Peluqueros y manicuristas pueden ganar un cheque de $1,000 con este programa Esta multinacional de belleza y cosméticos quiere ayudar así a los peluqueros y especialistas en uñas que no pueden trabajar a causa del virus. By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Si eres de las que disfrutaba de una mani-pedi semanal o haciéndote el pelo en el salón de belleza una semana sí y otra no, estarás echando de menos a tus expertos en belleza que desde hace más de un mes han tenido que cerrar sus establecimientos a causa de la crisis del coronavirus. Desde People en Español estamos compartiendo trucos, consejos y productos para seguir disfrutando de la belleza en casa, pero si eres un profesional de la belleza que se ha visto afectado por la pandemia esta noticia te interesa especialmente. La multinacional de cosméticos Coty, que incluye marcas como GHD, OPI, Sebastian Professionals o Wella ha decidido apoyar los peluqueros y manicuristas afectados por la crisis con un fondo de ayuda de $200,000 a través de su programa Hairdressers at Heart. ¿Quién puede solicitar una ayuda? Si eres un profesional de belleza licenciado, si tienes un salón de belleza o eres instructor, puedes solicitar uno de los 230 cheques de $1,000 que distribuirá la compañía para ayudar a los expertos en belleza mientras dura la pandemia. Image zoom "Esta crisis ha sobrepasado todas las fronteras y tocado cada vida. Aún así, creemos en la fuerza de nuestra comunidad [...] y con estos cheques queremos ayudarte a aliviar la situación por la pérdida de negocios, inversión en educación y más. Queremos destinar este dinero a aquello que tenga más impacto para ti", explican desde la web de Coty. "No importa lo que necesites o tu historia, estamos aquí para ayudar a reconstruir nuestra industria". ¿Cómo aplicar? Dirígete a este enlace donde puedes rellenar un formulario en el que expliques cómo te ha afectado a ti o a tu negocio la crisis del coronavirus y de qué manera o maneras has ayudado a otros en este tiempo. Además de esta iniciativa, la compañía también está fabricando su propio desinfectante de manos y distribuyéndolo de forma gratuita entre los servicios médicos de Nueva York. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

