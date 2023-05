Chayanne arranca suspiros en bata y se pone pícaro con sus fanáticas El cantante puertorriqueño está a punto de estrenar su nueva canción Bailando bachata y estuvo filmando algunas escenas del video musical en la piscina. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chayanne es uno de los artistas que como el buen vino, mejora aún más si cabe con los años. Y es que el cantante de Torero puede presumir a los 54 años de contar con uno de los cuerpos más bonitos del espectáculo. Si hace poco era su hija Isadora Figueroa la que estrenaba trabajo musical, ahora es el puertorriqueño el que está a punto de debutar su nueva canción Bailando bachata el 25 de mayo. El también actor se haya inmerso en la grabación del video musical del tema que seguro será un éxito. Precisamente tras filmar unas escenas en la piscina, el cantante regresó a su camerino, no sin antes dirigirse a sus admiradores esbozando una gran sonrisa. "Ahora mismo vengo de una de las escenas de la piscina. El video está quedando hermoso y me pusieron una bata. Ahora no sé si me la quito o me la quedo", dijo el artista mientras sonreía pícaro y se abría y se cerraba el albornoz, dejando ver su tonificado cuerpo y un pequeño bañador negro tipo short. El también bailarín, quien lleva 30 años casado con su esposa Marilisa Maronesse, desató la locura con su pregunta en Instagram, y el video reúne ya más de 3.900 comentarios. De forma inmediata, la fanaticada del galán le rogó que se quitase la bata y mostrase su escultural figura, para deleite de las usuarias de la red social. "Mucha ropa, mucha ropa", "te gusta mortificar esposo mío", "esto es abuso, cómo un hombre puede estar tan rico", "la bata está de más", o "te la quitas conmigo" fueron algunas de las candentes respuestas de sus seguidoras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Seguro que muchas esperaban que el boricua publicase un segundo video quitándose la bata, pero hasta el momento, no ha llegado. El papá de dos regala grandes momentos en las redes sociales, como cuando en la boda de su sobrina Lele Pons, bailó con ella un vals. Pero para verlo con poca ropa tendremos que esperar. Igual que él, ya estamos contando las horas que faltan para escuchar su nueva canción, ver el videoclip y por supuesto, bailar al ritmo de la bachata de Chayanne.

