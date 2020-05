¡Charytin Goyco presume figura de escándalo justo cuando cumple 71 años! La presentadora dominicana cumple años en mejor forma que nunca y organizó tremenda fiesta virtual para celebrarlo por todo lo alto. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Pero si está mejor que nunca! Charytin Goico ha vuelto a dejarnos boquiabiertos. Con motivo de su cumpleaños, la conductora dominicana ha compartido una imagen donde presume un físico espectacular. ¿Quién diría que este sábado cumple 71 primaveras? Y para celebrarlo como Dios manda, la rubia peligrosa ha convocado una cita en redes sociales para compartir con sus seguidores el momento de soplar las velas y cortar la tarta. Una cita en su perfil de Instagram que ha anunciado con todo el entusiasmo. "HOY a las 4:00 pm por aquí, en Instagram Live ¡partimos mi bizcocho! ¡QUÉ EMOCION! ¡Para cantar Happy Birthday y apagar mi velita!", ha escrito emocionada. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Siempre ha sido una mujer coqueta donde las haya y con esta imagen y, sobre todo, este ánimo, demuestra que sigue estando en plena forma en todos los sentidos. A pesar de la dureza de la situación que vivimos actualmente, no ha querido dejar de festejar este día tan importante con los suyos y con quienes le siguen desde hace tantos años por televisión. "Eres lo mejor de lo mejor, nadie como tú", "La rubia de América, eres ejemplo de fuerza para mi", "Eres una inspiración para todas", le han escrito sus miles de seguidores. En estos días Charytin publicó en su perfil de Instagram una preciosa oración para dar ánimo y fuerza a todos en estos momentos tan convulsos que vivimos. Y es que además de contar con un físico cuidado y envidiable, posee un corazón enorme que hace que siga estando entre las personas más queridas del mundo del entretenimiento. Nos unimos a esa felicitación de cumpleaños ¡y que sean muchos más con esa alegría y sensibilidad tan especial!

