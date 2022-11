¡Fenomenal! Charytín cambia de look para la presentación de su libro Para el gran evento, la dominicana eligió un estilo diferente a sus icónicos rizos. ¿Qué opinas? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de los años, siempre hemos visto a Charytin Goyco con su mismo look clásico, pero acaba de transformar su melena y quedamos impresionadas con el cambio. Se trata del look que llevó en la firma de su libro anoche en Miami que nos dejó boquiabiertas. Para hablar de Charytín ¡El tiempo pasa, pero yo yo! (Harper Collins) con Luz Maria Doria, la actriz y cantante confió en las habilidades de un gran experto en el mundo de la moda y belleza, Franz Muñoz. Charytin, presentacion de libro Credit: Omar Charcousse La "Rubia de América" trabaja con Franz hace años para alistarse para sus eventos y en este instante, optó por un peinado alisado en vez de su típica melena rizada. Charytin, presentacion de libro Credit: Omar Charcousse En combinación con el maquillaje clásico que le creó Franz de ojos delineados y labial rojo, nos parece que el look la hizo lucir más joven que nunca. Carytín combinó el look con un vestido negro adornado con lentejuelas doradas y tacones negros. Charytin, presentacion de libro Credit: Omar Charcousse En su libro —que incluye un prólogo de su amiga Gloria Estefan— la dominicana comparte dolorosas anécdotas de su niñez, como la violencia doméstica de la que fue testigo en su hogar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Charytin, presentacion de libro Credit: Omar Charcousse Entérate de todos los detalles en nuestra entrevista exclusiva con la presentadora en peopleenespanol.com

