Charlize Theron sorprende con inesperado cambio de look La actriz llegó a una velada con un nuevo y llamativo color de cabello. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchas de nosotras cambiar de look no es tarea fácil, en especial cuando se trata de cambiarnos el color de cabello. Y es que no todas estamos preparadas para de la noche a la mañana tener un nuevo color y saber llevarlo. Eso no pasa con las famosas, quienes se cambian el color de cabello o el estilo, como si nada. Y es que, para mantenerse vigentes en el competitivo mercado, les toca no solo mejorarse como actrices o cantantes, sino también constantemente ofrecerle algo nuevo al público. Si bien hay algunas celebridades que por años se han mantenido fieles a sus tonos de cabello o a su estilo, la mayoría de ellas no dejan de sorprendernos con inesperados cambios, como es el caso de Charlize Theron, a quien, a través de su larga carrera, la hemos visto de muchas maneras. Ahora la talentosa actriz sorprendió a sus seguidores al llegar a una alfombra con un look completamente diferente. Resulta que la actriz llegó a la fiesta, en Universal Studios, de su organización Charlize Theron Africa Outreach Project, ataviada con un look cómodo y casual de jeans cropped, clásica camisa blanca y zapatos negros de punta. Pero lo que realmente sorprendió a los presentes, y luego a sus fanáticos que la vieron en redes sociales, fue su nuevo color de cabello. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN charlize Theron, cabello negro Credit: Steve Granitz/FilmMagic Charlize Theron, cabello negro Credit: Steve Granitz/FilmMagic Charlize Theron Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Theron ahora lleva el pelo supernegro y tenemos que admitir que no le queda nada mal. Obviamente por su tono de piel y el color de sus ojos, el rubio le sienta mucho mejor, pero con semejante rostro, todo le queda bien a la actriz y filántropa, ¿no te parece?

