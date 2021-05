Conoce a la finalista de Miss Universo que padece de autismo Chantal Wiertz representó a Curazao y estuvo en el grupo de 21 finalistas del certamen. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Durante la ceremonia del Miss Universo, celebrada este domingo en Hollywood, Florida, Andrea Meza, la representante de México, se convirtió en la gran ganadora. La joven, originaria de Chihuahua, le llevó al país azteca la tercera corona universal. Junto a ella estuvieron muchas otras chicas que también representaron increíblemente a sus respectivos países, entre ellas las latinoamericanas, de las cuales cuatro estuvieron entre las últimas cinco finalistas. Ahora bien, hubo una chica que con su historia conquistó el corazón de muchos. Hablamos de Chantal Wiertz, la hermosa y talentosa representante de Curazao. La joven, quien estuvo entre las primeras 21 finalistas del certamen, se deslizó por la pasarela con mucho porte y una elegancia incomparable, pero lo que más llamó la atención fue durante su presentación ante el jurado y los presentes, Wiertz dijo dijo que es autista. "Cuando me enteré de que tenía autismo, yo quería compartirlo con el mundo porque yo fui a la escuela con niños autistas y ellos siempre estaban tan contentos y alegres, y me hizo darme cuenta de que esto podía tener algún significado para las próximas generaciones", dijo la joven durante una conversación con otras concursantes durante un panel que llevó a cabo la organización días antes del certamen. "Aunque fue un poco difícil para mi admitir que yo también tenía días malos. Especialmente en los días malos yo batallaba mucho para esconderlos porque uno siente la presión de ser perfecto. Ahora ya sé que en los días malos también soy autista, al igual que en los buenos. Eso no me define. Mi condición no significa que solo soy esa condición, y nada más". La joven, quien se ha dedicado a crear conciencia acerca de esta condición, admitió que a veces tiene dificultad para interactuar con otras personas, comunicarse correctamente e incluso expresar su sentir ante una situación penosa o incluso ante un chiste. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Chantal Wiertz, miss curazao, miss universo Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Chantal Wiertz, miss curazao, miss universo Credit: Rodrigo Varela/Getty Images Por suerte y en parte, gracias a la terapia con caballos, la hermosa modelo ha podido hacer todo lo que hacen los jóvenes de su edad e incluso pudo conquistar sus miedos y participar en el certamen de belleza de su país para luego llegar al Miss Universo. Si bien no se llevó la corona, Wiertz se ganó el afecto y el respeto del público y de los miles de fanáticos que ahora siguen sus pasos y la aplauden a la distancia. ¡Mucha suerte, Chantal!

