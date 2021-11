Chanel presenta el frasco del mítico perfume Chanel Nº5 más grande de su historia La monumental botella de cristal, de la que solo se han fabricado 55 ejemplares, contiene 2021 ml del famoso perfume y brilla como un diamante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Chanel botella gigante coleccionista aniversario Credit: Cortesía El 2021 está siendo un año muy especial para Chanel. La Maison francesa ha celebrado el centenario de su perfume más famoso, el icónico Chanel Nº5, que se lanzó al mundo el 5 de mayo de 1921. El primer perfume para mujeres creado por una mujer, que nacido en una época de revolución cultural también fue el primero en ser anunciado en televisión y ha llegado a estar expuesto en un museo. "Muestro mis colecciones el 5 de mayo, el quinto mes del año, así que dejemos simplemente el número, y ese número 5 nos traerá suerte" contestó Coco Chanel al perfumista Ernest Beaux -junto a quien desarrolló la fragancia- cuando este le preguntó por el nombre que le pondría al aromático elixir. Además de la curiosa historia de su creación, otro hecho que le ha hecho alcanzar el estatus de mito fue que la actriz Marilyn Monroe afirmase que para dormir tan solo utilizaba unas gotitas de la fragancia. Durante este año, la marca ha lanzado varias campañas conmemorativas, originales y llamativas, como su fábrica efímera Chanel Factory 5 en diferentes ciudades del mundo para presentar una colección de objetos cotidianos, como una lata de té o un tubo de pintura, transformados por Chanel en piezas de lujo. Chanel presenta Factory 5 Credit: Cortesía Chanel Ahora de cara a la Navidad y para celebrar el fin de este festivo año, la firma francesa presenta el frasco de Chanel Nº5 más grande de su historia, que contiene 2021 ml de perfume en su forma más preciada: Extrait. Una cantidad elegida por Chanel para resaltar la importancia de su centenario. El perfume revela un delicioso bouquet floral y femenino, con neroli que flota sobre las notas sensuales y florales de la rosa de mayo y el jazmín de Grasse; aunque no creemos que ninguno de los afortunados compradores se atreva a utilizar el monumental frasco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siguiendo la estela de su creadora, Coco Chanel, quien era muy supersticiosa, la marca juega con el poder de los números, pues además de ser el aniversario de su perfume este 2021, 2+0+0+1 suman 5, como el nombre del perfume, número favorito de Chanel y cifra omnipresente en la vida de la Maison. La botella, en cristal de Baccarat está tallado como un diamante y el material está tratado para que brille tanto como dicha piedra preciosa. Fiel a su diseño inicial, sigue adornado con una minimalista etiqueta blanca y cubierto con un tapón facetado. Cada pieza ha sido hecha a medida, como una auténtica obra de arte, un monumento a la creatividad de Coco Chanel y la maestría de los productos de cristal Baccarat. Chanel botella gigante coleccionista aniversario Credit: Cortesía Esta edición limitadísima, de la que solo se han fabricado 55 ejemplares y cuyo precio solo se obtiene bajo consulta, está numerada, grabada a mano y se presenta en un impresionante estuche de piel de cordero en blanco. Dentro, además del majestuoso frasco, encontramos una varilla de cristal Baccarat para aplicar el perfume en los puntos de pulso: detrás del lóbulo de la oreja, el escote y la parte interior de la muñeca. En el presente, el perfume sigue teniendo ese aura de glamour, prestigio y poder femenino, con su espíritu encarnado en celebridades como Catherine Deneuve, Nicole Kidman, Audrey Tautou, y más recientemente Lily-Rose Depp, y Marion Cotillard, elegidas por su feminidad, modernidad y belleza. Seguro que Coco Chanel, quien hubiera cumplido 138 años el pasado agosto, habría apreciado el hecho de que su perfume se haya convertido en un monumental objeto de coleccionismo.

