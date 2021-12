Chanel enfrenta duras críticas por el contenido de su calendario de Adviento de $825 La firma francesa está en el ojo del huracán en las redes porque según algunos usuarios contiene productos de poca calidad, como pegatinas u objetos de plástico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Calendario Adviento Chanel Credit: Cortesía Para bien o para mal, Chanel es una de las marcas de prestigio que están continuamente en boca de todos. Este año en especial, pues están celebrando el centenario de su mítico perfume Nº5 con innovadoras iniciativas como una fábrica efímera o de increíbles lanzamientos, como el frasco de perfume más grande de su historia. Pero en ocasiones y gracias a las redes sociales, hasta las firmas con más solera reciben duras críticas por parte de los consumidores. Normalmente porque sus productos, de precio elevado, no son lo que esperaban. Esto es lo que ha ocurrido con el calendario de adviento de la Maison. Por primera vez y para continuar celebrando los 100 años de su perfume Nº5, la casa francesa ha creado un calendario de Adviento con la forma del frasco de la mítica fragancia. El calendario, en elegante blanco y negro, contiene 27 cajas enumeradas que van del cinco (por el perfume) al 31 (en referencia a su dirección en París: 31 Rue Cambon). Dentro de cada cajita encontramos pequeños tesoros de la marca. Pero, con un precio de $825, el calendario -agotado en la web oficial- ha dejado a algunos de sus fanáticos muy decepcionados por el contenido. Es el caso de Elise Harmon, quien recurrió a TikTok para hacer un unboxing del preciado objeto y compartirlo con sus seguidores. @@eliseharmon Todo comienza muy bien. La tiktoker alaba el empaque, los colores, la forma y la calidad de su presentación. Pero después comienza a abrir las cajitas. En la número 9 encuentra una hojita del tamaño de una tarjeta de visita con pegatinas. "Ok, esto tiene que ser un chiste. Esto es un chiste. ¿Pegatinas?", remarca Harmon sorprendida y decepcionada a partes iguales. El público que estaba viendo el directo insistió para que siguiera abriendo las cajitas y conocer todo el contenido. @@eliseharmon Algunas de las sorpresas fueron aplaudidas, como productos de tamaño completo. Por ejemplo un esmalte de uñas, la crema de manos o un pintalabios. Pero otros fueron duramente criticados. Entre ellos, una bolsita de tela -vacía-, tatuajes temporales, una pulsera de cuerda con un sello de plástico, un adorno para el árbol de Navidad, la miniatura del perfume o un pin -además de mas pegatinas-. Calendario Adviento Chanel Credit: Cortesía "No lo entiendo, es una bolsa. Es solo una bolsita", decía la Tiktoker. Algunos de los objetos parecían incluso productos de los que se regalan con las compras y que pueden encontrarse online por mucho menos dinero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras continuaba compartiendo videos, Harmon comentó que había sido bloqueada por Chanel, pero lo usuarios de las redes comenzaron a llenar los canales de la marca de comentarios sobre el calendario. La firma francesa acabó eliminando todo el contenido de su cuenta. ¿Qué te parece lo que contiene el calendario? ¿Vale la pena pagar $825?

