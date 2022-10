Retiran del mercado 19 champús secos con niveles altos de un químico cancerígeno ¡Alerta! Si usas uno de estos productos, tienes que dejar de usarlo inmediatamente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mujer, cabello, pelo Credit: Getty Images Varios champús secos están siendo retirados del mercado debido a la presencia de una sustancia química que causa cáncer, según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés. Unilever, la empresa que posee más de 400 marcas desde belleza hasta alimentos, emitió un comunicado que 19 productos producidos antes de octubre de 2021 serán retirados del mercado debido a posibles niveles elevados de benceno, que también se considera carcinógeno humano. "Una investigación interna identificó al propulsor como la fuente, y Unilever ha trabajado con sus proveedores de propulsores para abordar este problema", compartió la marca en un comunicado. Las marcas afectadas son Dove, Suave, Nexxus, TRESemmé y TIGI. champú seco, FDA Credit: Cortesía del FDA La exposición al benceno puede causar leucemia, cáncer de sangre y posibles trastornos sanguíneos potencialmente mortales según la FDA. Sin embargo, los niveles detectados en los productos retirados no causarán tales resultados, pero lo más responsable si tienes uno es botarlo lo antes posible. Unilever ha aconsejado a los consumidores que dejen de usar los productos y visiten UnileverRecall.com para obtener instrucciones sobre cómo recibir un reembolso. En el 2021, Procter and Gamble y Johnson & Johnson también tuvieron que retirar varios productos después de que se detectaron rastros del mismo benceno en bloqueadores solares, champús secos y desodorantes.

