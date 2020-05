10 champús secos ideales para no tener que ir al salón Por Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo: Cortesía Mantén tu cabello limpio con estos dry shampoos que te sacarán de apuros en estos tiempos de aislamiento social. ¡Te enamorarás de ellos! Empezar galería Limpieza profunda Image zoom Photo: Cortesía No solo te limpiara tu cabello, sino que también trabaja como un desodorante para tu cuero cabelludo. Dove Go Active Dry Shampoo, de Dove. $6.99. target.com 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Al instante Image zoom Photo: Cortesía Absorbe rápidamente el exceso de aceite sin dejar ningún residuo blanco. Fresh It Up Instant Refresh Dry Shampoo, de Got 2b. $4.99. ulta.com 2 de 10 Applications Ver Todo Muy refrescante Image zoom Photo: Cortesía Absorbe la suciedad y el sudor del cabello y lo deja fresco y radiante. Perfect Hair Day Dry Shampoo, de Living Proof. $36. dermstore.com 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio El mejor aroma Image zoom Photo: Cortesía Mantiene el cabello con un aroma y una sensación de frescura durante todo el día. Gold Lust Dry Shampoo, de Oribe. $48. dermstore.com 4 de 10 Applications Ver Todo Avena milagrosa Image zoom Photo: Cortesía Este dúo es de edición limitada. Limpia y refresca todo tipo de cabello gracias al ingrediente estrella: la avena. Limited Edition Dry Shampoo with Oat Mil Duo, de Klorane. $20. dermstore.com 5 de 10 Applications Ver Todo Tonos oscuros Image zoom Photo: Cortesía Absorbe el aceite sin dejar residuos y es especial para cabello oscuro. Dry Shampoo Dark Tones, de Moroccanoil. $26. sephora.com 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Limpieza profunda Image zoom Photo: Cortesía Dejará tu cabello limpio, fresco, con mucho volumen y un acabado mate. Detox Dry Shampoo, de Drybar. $23. sephora.com 7 de 10 Applications Ver Todo Al punto Image zoom Photo: Cortesía Tendrás un cabello limpio en un dos por tres y un aroma a fresco con este champú en seco vegano. Original Dry Shampoo Clean & Classic, de Batiste. $15.49. ulta.com 8 de 10 Applications Ver Todo Vainilla deliciosa Image zoom Photo: Cortesía Conisgue un cabello suave con olor a vainilla. Defrizz Vanilla Invisible Dry Shampoo, de Marc Anthony. $6.99. cvs.com 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Loca por la limpieza Image zoom Photo: Cortesía Obtén un cabello limpio con una textura cómo acabada de lavar. Clean Freak Dry Shampoo, de Not Your Mother's. $5.99. ulta.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image 10 champús secos ideales para no tener que ir al salón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.