Descubre el champú violeta para conseguir que tu rubio sea más rubio

Amantes del rubio platino, los highlights y el balayage, aunque después de pasarte horas en la peluquería pienses que ya has acabado con el proceso, si quieres mantener tu recién estrenada melena rubia con el tono que has elegido y que no vaya tirando progresivamente hacia el naranja o el amarillo necesitas un champú violeta en tu rutina.

Este tipo de champú lleva mucho tiempo usándose en el ámbito profesional, pero en las últimas temporadas, también gracias a que el rubio platino, gris y casi blanco está más de moda que nunca, es cada vez más fácil encontrarlos, hasta en marcas comerciales y a precios más asequibles.

¿Y qué puede hacer por ti este tipo de champú? Su principal característica es que gracias a los pigmentos de color violeta consigue mantener los tonos rubios más fríos por más tiempo y neutralizar o evitar los cálidos (amarillo, naranja) del que tantas huyen como de la pólvora y que puede ser resultado de la exposición al sol y otras agresiones externas.

Cortesía de la marca

Una buena opción de la más asequibles es el champú The One, de la estilista Kristin Ess que puedes encontrar en Target por $11,99. target.com

Eso sí, las fieles a este champú aseguran que es bastante potente por lo que al aplicarlo es importante que sigas las instrucciones y no lo dejes actuar más de los 2 o 3 minutos que recomiendan.

Otro factor importante que debes tener en cuenta es que los champús violetas suelen resecar el cabello así que no es un tipo de champú para usar a diario si no una o dos veces a la semana, según cuántas veces a la semana te laves el pelo normalmente.

Cortesía de la marca

La marca Redken, una de las favoritas de muchos profesionales de la peluquería, tiene una línea morada dedicada específicamente a esta misión “anti-amarillo” que se llama Color Extend Blondage y que incluye champú y acondicionador, cada uno por $20 y puedes encontrarlos en ulta.com.

Y recuerda dar un extra de cariño a tu pelo teñido ya que todos estos productos que te ayudan a mantener el color pueden resecar tu pelo. ¡Protégelo con aceites!