Este champú seco no contiene benceno y deja el cabello como acabado de lavar Con el reciente retiro de muchos champús secos por su alto contenido de una sustancia cancerígena, esta opción es una delas mejores del mercado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días salió la alarmante noticia de que varios de los champús secos más populares habían tenido que ser retirados del mercado porque contenían una sustancia muy peligrosa que podría causar cáncer. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, le sugirió a Unilever, una de las compañías más importantes en el mundo de la belleza, que retirara del mercado varios de sus productos por tener un alto contenido de benceno, sustancia considerada carcinógeno humano. Sabemos que con esta noticia, muchas mujeres se encuentran perdidas al no poder usar su champú seco favorito, producto que es imprescindible para ellas. Es por eso que nos dimos a la tarea de buscar una opción segura y efectiva para las que no pueden vivir sin este aliado de belleza. Hablamos del Overnight Dry Shampoo, de Kaia Naturals, un producto que llenará todas tus expectativas. Está compuesto con almidón de arroz, aceite de madera de naranjo, polvo de arrurruz y carbón activado, ingredientes que absorben el aceite del cabello mientras duermes y lo dejan con más volumen, y un aroma muy agradable. Pero lo más importante es que no tiene benceno ni alcohol, lo que lo hace bastante seguro para usar sin preocupación alguna. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Champu seco Credit: Cortesía Lo mejor es que lo apliques antes de dormir para que el cabello amanezca fresco y con volumen. Este es uno de los productos más vendidos de la marca y por muy buenas razones. El Overnight Dry Shampoo, de Kaia Naturals cuesta $33, está disponible en dos tonos y lo puedes obtener en kaianaturals.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Este champú seco no contiene benceno y deja el cabello como acabado de lavar

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.