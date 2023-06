El chaleco de traje: Una pieza imprescindible para las famosas esta temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Karla Martínez, Chiquinquirá Delgado y Renata Notni Credit: Instagram / Karla Martínez | Instagram Chiquinquirá Delgado | Instagram Renata Notni Karla Martínez, Chiquinquirá Delgado y Renata Notni son algunas de las estrellas que han optado por unirse a esta tendencia de los 90, perfecta para lograr un look vintage y elegante ya sea para ir al trabajo, un evento especial o salir con amigas. Empezar galería Zendaya Zendaya Credit: Photo by Greg Doherty/WireImage La guapísima actriz de raíces africanas mostró una versión atrevida de la moda masculina con este chaleco gris sin espalda que estaba sujeto con una correa negra delgada en Las Vegas donde estaba promocionando Dune: Part Two en CinemaCon. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jenna Ortega Jenna Ortega Credit: Photo by Raymond Hall/GC Images En su debut como presentadora de Saturday Night Live, la actriz lució un chaleco de esmoquin naranja, una blusa blanca abotonada y una corbata de lunares verde que combinó con jeans de lavado oscuro en la ciudad de Nueva York el pasado mes de marzo. 2 de 8 Ver Todo Renata Notni Renata Notni Credit: Instagram / Renata Notni Los chalecos de traje son súper versátiles y pueden darle un toque chic a tu atuendo como este que llevó la guapísima actriz que combinó con pantalones de cintura alta. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Itatí Cantoral Itatí Cantoral Credit: Instagram / Itatí Cantoral La veterana villana de telenovelas nos enamoró con su look que nos recordó a una sexy bibliotecaria. 4 de 8 Ver Todo Karla Martínez Karla Martínez Credit: Instagram / Karla Martínez Si bien tendencia está dominada por los colores neutros, de vez en cuando aparece un toque de color como este en azul que llevó la carismática copresentadora de Despierta América. 5 de 8 Ver Todo Irina Baeva Irina Baeva Credit: Instagram / Irina Baeva La actriz y prometida de Gabriel Soto sigue dando cátedras de belleza y estilo, esta semana lució súper elegante que este chaleco blanco cropped y sus pantalones amarillo pastel. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado Credit: Instagram / Chiquinquirá Delgado El rosado sigue siendo de los favoritos esta primavera-verano y la presentadora de televisión se vio increíble con esta pieza en rosa y unos jeans que resaltan sus curvas. 7 de 8 Ver Todo Chiquibaby Chiquibaby Credit: Chiquibaby En su paso por Texas la presentadora, quien recientemente anunció un nuevo podcast, llevó un chaleco entallado beige que hacía juego con los pantalones cortos. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

