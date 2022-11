Con las Kardashian casi al completo en la alfombra, estos son los mejores looks de los CFDA Fashion Awards 2022 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images// Kevin Mazur/WireImage// Taylor Hill/FilmMagic Conocidos como "los Oscar de la moda", estos galardones del Consejo de diseñadores de moda de América reúnen a estrellas y modistos de primera línea en una noche perfecta para enterarte de las últimas tendencias. Estas fueron nuestras favoritas de la alfombra neoyorquina. Empezar galería Lenny Kravitz Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Si el año pasado era Zendaya la que recogía el premio Fashion Icon, en esta edición le tocó al veterano cantante recibir tan tremendo honor. Para asistir al evento optó por pantalón de cuero, una original chaqueta estilo esmoquin con aberturas y plumas de LaQuan Smith. 1 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Kim Kardashian Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La empresaria sorprendió con este vestido palabra de honor plastificado firmado por Dolce & Gabbana. 2 de 18 Ver Todo Adria Arjona Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Kevin Mazur/WireImage La hermosa actriz puertorriqueña optó por este elegantísimo traje verde prado con cuerpo estilo corsé y falda voluminosa de Carolina Herrera. 3 de 18 Ver Todo Anuncio Natalia Bryant Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images La hija del difunto Kobe Bryant eligió este vanguardista vestido de corte sirena con capucha y cuerpo drapeado en color coral de Tom Ford. 4 de 18 Ver Todo Halle Bailey Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Kevin Mazur/WireImage La actriz y cantante, quien da vida a la Sirenita en la última versión de la historia, apuesta siempre por estilos sensuales, como este vestido de Carolina Herrera rosa empolvado con un dramático hombro y tremendas aberturas con las que mostró piel que combinó con llamativos aretes. 5 de 18 Ver Todo Khloé Kardashian Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La estrella de telerrealidad presumió su esbelta silueta enfundada en este vestido de LaQuan Smith confeccionado en tela elástica metalizada de color bronce, con un estratégico rote y larga cola. 6 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Gigi Hadid Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Muy original la modelo posó con este conjunto de Thom Browne de pantalones anchos a rayas, chaleco de cuadros y chaqueta de tweed que mezclaban diferentes estampados en tonos rojo, blanco y azul. 7 de 18 Ver Todo Cher Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Kevin Mazur/WireImage Muy rockera, la mítica cantante portó este diseño de cazadora de cuero con detalles plateados y falda larga con una gran abertura de Chrome Hearts. 8 de 18 Ver Todo Kendall Jenner Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic Muy sonriente, la modelo portó este favorecedor traje blanco de lentejuelas con escote en V y ligeramente entallado de la firma neoyorquina Khaite. 9 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Vanessa Hudgens Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La actriz fue una de las más sensuales con este diseño a la medida de Vera Wang compuesto por un sostén de encaje, falda de corte sirena y una gabardina de gasa blanca. 10 de 18 Ver Todo Kylie Jenner Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La empresaria, fiel a su estilo, apostó por este modelo de Mugler con cuerpo encorsetado con transparencias y brillos, falda con gran abertura y una sola manga. 11 de 18 Ver Todo Lala Anthony Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images La actriz posó con este escultural diseño de Rick Owens de silueta sirena y un solo hombro que combinó con joyas doradas. 12 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Irina Shayk Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La modelo lució un conjunto blanco y negro de Partow, con falda plisada bicolor y un cuerpo de cuello alto. 13 de 18 Ver Todo Amanda Seyfried Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Taylor Hill/FilmMagic La actriz eligió este favorecedor conjunto negro de Michael Kors formado por un body de un solo hombro y un pantalón estilo palazzo transparente. Completó su look con un brazalete ancho y labios rojos. 14 de 18 Ver Todo Katie Holmes Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images La actriz acaparó miradas con este elegante vestido recto de red bordado con cristales y flecos, de Jonathan Simkhai. 15 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Ella Emhoff Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images La modelo e hijastra de Kamala Harris lució un vestido con trasnparencias de Khaite que combinó con originales botas y una cartera de Puppets And Puppets decorado con una cookie. 16 de 18 Ver Todo Julia Fox Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images La modelo demuestra en cada aparición cómo ir vestida con muy poca ropa y posó con este "vestido" con una gran abertura que dejaba completamente expuesta su ropa interior y una manga dramática de Valerievi. Fox mandó "una carta de amor a envejecer" con su cabello peinado con efecto canoso. 17 de 18 Ver Todo Kris Jenner Mejores looks CFDA Fashion Awards 2022 Credit: Gotham/Getty Images La matriarca del clan acompañó a sus polluelas con este sobrio diseño negro de Schiaparelli con mezcla de texturas y llamativos aretes dorados de la misma firma. El clutch fue la pieza que coronó su look. 18 de 18 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

