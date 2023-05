César Velilla ofrece una alternativa de belleza que también puede combatir la demencia Un procedimiento estético va más allá de un asunto de belleza y ahora se convierte en una alternativa contra enfermedades neurológicas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El hecho de sudar es un asunto natural; sin embargo, para algunas personas puede resultar molesto, y más cuando es en exceso. Además, se ha descubierto que el uso de metales tóxicos en el organismo es uno de los factores relacionados con la demencia. Ante ello, el médico César Velilla decidió ofrecer una alternativa que pudiera ayudar a las personas con esta situación que además previene esa enfermedad. "Lo que estamos haciendo es creando conciencia. La demencia es multifactorial; no hay una causa única y hay muchos tipos de demencia por Parkison, Alzheimer, frontotemporal, por infartos, microdemencias", explicó a People en Español. "Cada vez hay más y más estudios que dicen que metales tóxicos en el organismo, entre ellos el aluminio, pueden ser un factor que puede acelerar la demencia", agregó. "Los desodorantes, principalmente, se hacen a base de aluminio y entre más porcentaje tengan, menor es la sudoración. La piel es una membrana permeable, entonces, todo lo que pongas en ella, así como también transpiras porque es un intercambio de electrolitos, también absorbes cosas. Entonces si pones un metal pesado como es el aluminio también se va a absorber. Hay estudios que dicen que estos metales se pueden almacenar y llegar a un nivel tóxico y pueden precipitar la demencia". El también conocido como Doctor Lipo, por realizar un gran número de liposucciones, tiene doce años dedicado a la cirugía cosmética; así, aprovechó su experiencia para ofrecer un tratamiento que ayuda a "parar la sudoración de las axilas". César Velilla Credit: Cortesía: Evolution MD SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tenemos un láser especial que evita el uso de los desodorantes porque quema las glándulas del olor y las cebaceas, del cebo del olor. Los pacientes que tienen hiperhidrosis, que es sudoración excesiva, no tienen que usar desodorantes y los que tienen mal olor, al no tener glándulas cebaceas, tampoco tienen que usar desodorantes", explicó. "Es una máquina que está patentada. Está hecha por un laboratorio, soy el que más la usa. Hace apenas uno o dos años que la máquina está en el mercado; antes la única alternativa era los desodorantes o la cirugía, había una cirugía para remover las glándulas sudoríparas, o el bótox; que también usábamos bótox, pero es nuevamente poner toxinas en el cuerpo porque sigue siendo una toxina botulínica, viene de una bacteria". De acuerdo con este experto en medicina interna, cirugía general y cirugía plástica, esta opción es muy funcional porque se realiza en solo una hora y en una sesión única. "Es una alternativa muy efectiva porque en todos los estudios que lograron la aprobación de la FDA tiene un 84% de efectividad en un solo tratamiento, eso es un porcentaje increíble en medicina", mencionó. César Velilla Credit: Cortesía: Evolution MD "Ese tratamiento vale 2,500 dólares que incluye todo porque hay que ser anestesia total y hay que hacer seguimiento. Si el paciente necesita una sesión adicional, hay que esperar, por lo menos dos meses. Se hace un retoque y tenemos la garantía que no se le cobra extra", continuó. "Es un tratamiento ambulatorio. Es indoloro, pero hay que poner anestesia porque se están quemando las glándulas. Al día siguiente los revisamos y pueden regresar a sus actividades. No pueden hacer ejercicio por una semana porque hay un poquito de inflamación y dolor. Después de eso, pueden retomar sus actividades normales". "Las personas tienen que buscar sus sueños, sea el que sea. Pero en el momento de hoy", César Velilla César Velilla Credit: Cortesía: Evolution MD Este especialista lleva a cabo este procedimiento en su clínica llamada Evolution MD, ubicada en Miramar, Florida. "Las personas que sufrimos de sudoración excesiva, me incluyo, nos mejora la autoestima de manera significativa. Hay un estigma social de que las personas que sudan son sucias, lo cual no es verdad", comentó. El doctor César Velilla aclara la razón de dedicarse a la medicina estética y poner su clínica, donde, por cierto, ha atendido a varios famosos "que no quieren que nadie se entere". "Quería tener algo que hiciera un impacto grande en personas, pero en personas sanas, porque, desafortunadamente, muchas de las áreas de la medicina trabajan en la persona enferma, quería hacer algo que impactara en la vida de las personas sanas y que ayudará a también a mejorarles la autoestima y cambiar la vida", reveló. "Las personas tienen que buscar sus sueños, sea el que sea. Pero en el momento de hoy".

