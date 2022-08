¿Celulitis? No, gracias. Productos que te ayudarán a eliminar la piel de naranja Nuestro equipo editorial ha seleccionado de forma independiente cada producto que presentamos y reseñamos. Si compra utilizando los enlaces incluidos, es posible que ganemos una comisión. Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería anti celulitis tratamientos Credit: Bymuratdeniz/ Getty Images Aunque cada vez más famosas comparten con orgullo sus fotos con celulitis, esta grasa difícil de eliminar y que afecta a muchísimas mujeres, puede crear problemas de autoestima. Además de practicar ejercicio, llevar una dieta saludable y beber mucha agua, estos productos te ayudarán a deshacerte de la piel de naranja. Empezar galería Secreto australiano anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía La fórmula vegana de esta arena con arcilla australiana cumple 4 funciones: elimina las células muertas y limpia en profundidad la piel, exfolia mejorando la apariencia de celulitis, estrías y vellos enquistados, humecta dejando una dermis suave, y además ilumina con purpurina de mica. Australian Pink Clay Smoothing Body Sand, de Sand & Sky. $34.90. sandandsky.com 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Piel firme anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía Una crema que revierte el paso del tiempo gracias a su fórmula, desarrollada por dermatólogos, con retinol y flor de Edelweiss, que tersa la piel, mejora su tono, textura y elasticidad. Además de reducir la celulitis, impulsa la producción de colágeno. Retinol Smooth + Tighten Body Lotion, de Replenix. $93. replenix.com 2 de 8 Ver Todo Maderoterapia en casa anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía La maderoterapia se ha puesto de moda en los últimos años por su probada eficacia a la hora de remodelar el cuerpo de manera no invasiva. El objetivo de esta técnica es mejorar el flujo sanguíneo y linfático, descomponer las células grasas y facilitar la eliminación de toxinas. Prueba a practicarlo tu misma en casa con este rodillo. Rodillo curvo, de Tuuli. $21.90. amazon.com 3 de 8 Ver Todo Anuncio Poder botánico anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía Este potente suero tonificante contiene retinol y naranja amarga, además de vitaminas E y C, que trabajan para movilizar la grasa acumulada, promover la producción de colágeno y reducir la aparición de hoyitos en la piel de muslos, abdomen y caderas. Además, tiene un refrescante aroma a naranja. Anti Cellulite Resurfacing Body Serum, de Truly Beauty. $28. trulybeauty.com 4 de 8 Ver Todo Acción localizada anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía Esta divertida mascarilla de hoja en forma de estrella de mar está diseñada para suavizar la piel de los glúteos, mostrarla más rellena y tersa. Enriquecidas con ácido hialurónico, extracto de algas y kelp, también suaviza las arrugas ¡y huele a brisa marina! Booty Star, de Holler And Glow. $3.99.target.com 5 de 8 Ver Todo Espuma multifunción anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía ¿Un autobronceador que además reduce la celulitis? ¡Existe! Con aroma de mango y guava, esta espuma ligera no pegajosa, unifica el tono y perfecciona la piel gracias a su fórmula con antioxidantes, aceite de coco, mango, higo y cacao, entre otros ingredientes naturales. Sunny Honey Bali Bronzing Foam, de Coco & Eve. $34.90. cocoandeve.com 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Tratamiento intensivo anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía Este tratamiento promete resultados en siete noches y tiene una triple función: favorece la reducción de la acumulación de grasa localizada, activa el drenaje del exceso de líquidos de la piel y evita la acumulación de grasas. Reductor 7 noches Crema Efecto Calor, de Somatoline Cosmetic. $35. amazon.com 7 de 8 Ver Todo Cafecito corporal anti celulitis tratamientos Credit: Cortesía La cafeína es uno de los ingredientes más utilizados para mejorar la circulación. Esta crema para el cuerpo está infusionada con café arábica, que despierta la piel y la revitaliza, y contiene aceite de coco que nutre y suaviza. Smoothing Coconut Coffee Body Cream, de OGX. $7.50. amazon.com 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

