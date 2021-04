¡Adiós celulitis con estos nuevos tratamientos y productos! Combate esta condición que afecta a la mayoría de las mujeres con estos productos y herramientas que dan increíbles resultados Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tratar la condición de la piel conocida como celulitis es un tema que obsesiona, preocupa al noventa por ciento de las mujeres y puede tener solución cuando no es un caso de obesidad extrema. En este completo vídeo de mis #EspecialesConKika que se divide en dos apartes, podrán ver mis entrevistas con expertos en la materia que ayudan a combatirla desde el Spa y desde casa con toda una serie de tratamientos, métodos y productos revolucionarios anticelulíticos. En la primera parte, visité en Miami con Verushka Escudero, una emprendedora venezolana, esteticista y propietaria de Tu Spa Nails & More. Me sometí a un completo tratamiento de 45 minutos y quedé muy contenta con los resultados. Según la experta es posible tratar la celulitis pero no es un asunto que se resuelve solamente con una máquina o tratamiento. Escudero combina máquinas y técnicas como la cavitación, realizada con modernos aparatos para drenar la grasa localizada hacia el sistema linfático, la radiofrecuencia para tonificar la piel y una sesión de masajes manuales con un rodillo de madera o maderoterapia que es muy famosa en Colombia por ser tan efectiva, aunque un poco molesta inicialmente. También ofrece tés desintoxicantes. Vale la pena ver todo lo que nos comenta en el vídeo de arriba. Te desintoxicante Credit: Cortesia Kika Rocha SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La segunda parte del vídeo nos lleva hasta Michigan donde platiqué con la pareja de esposos Natalie Novak-Bauss y Rob Webb creadores de la marca de productos orgánicos KPS Essentials. Los expertos ofrecen una alternativa casera que se aplica en lujosos Spas y ahora está a nuestro alcance. Ron fue un científico espacial que trabajó para la NASA, la GE Aviation, la Fuerza Aérea y la NSA, y ahora, dedicado a la belleza no ama nada más que resolver problemas. Novak-Webb KPS Credit: cortesia Natalie Novak Su tratamiento se llama Cellulite Essentials Collection un kit especial para tratamiento en casa. Contiene ingredientes como aceites orgánicos, extractos, antioxidantes y nutrientes vitales especialmente seleccionados para ayudar a mejorar la celulitis problemática y la acumulación de grasa subcutánea. Incluye tres productos: Renū Body Sculptor, Body Sculptor Activating Scrub, Activated Body Masque, y un cepillo seco. KPS Cellulite kit "Lo creamos para ser seguro y efectivo para todo tipo de piel y ha sido recomendado para pacientes oncológicos por Oncology Training International", asegura Novak. Como si eso no fuera suficiente, una parte de cada compra va directamente a Hello Gorgeous, que apoya la misión de KPS de restaurar a las mujeres que luchan contra el cáncer. Aquí verás cómo se aplica, cuánto cuesta y qué debe hacerse para lograr resultados sorprendentes. Una conclusión común de todos los expertos entrevistados es la importancia de beber agua constantemente con zumo de limón para depurar y limpiar el hígado. Esto además de multiples beneficios de la salud promueve el buen funcionamiento metabólico y aumenta la elasticidad de la piel. Una conclusión común de todos los expertos entrevistados es la importancia de beber agua constantemente con zumo de limón para depurar y limpiar el hígado. Esto además de multiples beneficios de la salud promueve el buen funcionamiento metabólico y aumenta la elasticidad de la piel.

